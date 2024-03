Santo André e Sehal oferecem curso sobre qualidade no atendimento

Considerado um dos requisitos relevantes nos estabelecimentos, a qualidade no atendimento é tema do próximo curso a ser desenvolvido pelo Sehal (Sindicato da Empresas de Hospedagem e Alimentação do ABC) em parceria com a Prefeitura de Santo André.

O curso é gratuito, as inscrições estão abertas e podem ser feitas no site da Escola de Ouro Andreense. As vagas são limitadas.

O curso será realizado de 1º a 4 de abril (segunda a quinta-feira), das 9h às 12h, com um total de 12 horas de carga horária. Os tópicos do programa vão abordar as técnicas de atendimento; orientação ao cliente; como definir a qualidade no atendimento; clientes internos e externos; responsabilidades no atendimento; postura profissional; princípios básicos; atribuições da sua função; técnicas de venda; resolução de problemas; nível hierárquico; tom de voz adequado; dicas para falar e ouvir bem; seguir padrão no atendimento conforme local de trabalho.

A programação é desenvolvida pelo Sehal em parceria com a Escola de Ouro Andreense e a Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego. O objetivo da iniciativa é capacitar profissionais do setor e contribuir para a demanda de mão de obra. Os participantes serão certificados.

Comida vegana – Nesta semana, o Sehal e a Prefeitura de Santo André realizaram o curso “Como incluir opções veganas no seu cardápio”, que tem como objetivo atender a necessidade de qualificação dos estabelecimentos, com cardápios diferenciados, para públicos específicos.

Durante a programação foram elaboradas e sugeridas receitas especiais para a Sexta-feira Santa e o feriado de Páscoa, datas celebradas pelos católicos. A capacitação incluiu etapa teórica e prática, em 9 horas/aula. Além de gratuito, os insumos necessários para o curso são custeados pelo Sehal. A programação foi desenvolvida nas instalações da sede, que contempla uma cozinha equipada com diversos utensílios.

Os tópicos do curso foram desenvolvidos para explorar o universo da comida vegana, com detalhamento dos alimentos veganos bem como substituições e opções; as tendências do mercado vegano e a execução de receitas práticas com degustação.

Serviços

Curso “Qualidade no atendimento”

Data: 1º a 4 de abril, das 9h às 12h

Local: Sehal

Endereço: Rua Laura, 214 – Vila Bastos

Inscrições