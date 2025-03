Santo André e Sebrae promovem evento para mulheres empreendedoras

O empreendedorismo feminino vai estar em destaque no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, no Centro de Santo André, nesta quinta-feira (27). O equipamento recebe, a partir das 9h, o “Todas por Elas”, evento realizado pela Prefeitura em parceria com o Sebrae, por meio do programa Sebrae Delas. O evento é gratuito e as inscrições devem ser feitas pelo link https://bit.ly/sebraedelasday

“Para mulheres empreendedoras, eventos como esses são mais do que oportunidades de negócios, são espaços de conexão, aprendizado e fortalecimento. Estamos inseridas em um cenário onde nós, mulheres, ainda enfrentamos muitos desafios, como uma dupla jornada e equilíbrio entre vida social e profissional. Participar de encontros direcionados para a nossa realidade é um passo fundamental para ampliar as oportunidades e construir uma rede de apoio essencial para o sucesso”, disse a diretora de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Fernanda Parra.

O evento tem uma programação diversificada, composta por palestra com a psicóloga Bruna Lara sobre o tema “Habilidades para a vida”, além de exposição de produtos e momentos de pitch – apresentação breve que costuma ser feita por empreendedores para clientes, parceiros ou possíveis investidores.

Também faz parte da programação a apresentação de um painel com o tema “Ousadia, foco e resultados que inspiram”, com as experiências de Hevlyn Hofer, uma ex-atleta que se tornou empresária; Andrea Giugliani, advogada e sócia-fundadora do escritório Giugliani Di Lullo, e Vanessa Nantes, criadora da marca com seu nome, desenvolvida para empoderar mulheres.

O “Todas por Elas”, que faz parte da programação do Mês das Mulheres Andreenses, é uma ação estadual do Sebrae promovida simultaneamente em diversas regionais do Sebrae-SP. Em Santo André, a iniciativa compõe o calendário de ações do Circuito Mulheres Empreendedoras, criado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, para impulsionar o empreendedorismo feminino, por meio da oferta de capacitação, orientação e inspiração. O evento conta ainda com apoio da Escola de Ouro Andreense e da Secretaria de Cultura.

Programação

9h – Café de boas-vindas e exposição de produtos

9h15 – Abertura do evento

9h30 – Palestra “Habilidades para a vida”, com a psicóloga Bruna Lara

10h30 – Pitch das empreendedoras

10h45 – Painel “Ousadia, foco e resultados que inspiram” com Evelyn Hofer, Andrea Giugliani e Vanessa Nantes

11h45 – Pitch das empreendedoras

12h – Momento Networking e abertura ao público para exposição das empreendedoras

Todas por Elas

Data: 27/3 (quinta-feira)

Horário: 9h

Local: Rua Senador Fláquer, 110 – Centro – Santo André

Inscrições: https://bit.ly/sebraedelasday