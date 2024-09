Santo André e São Bernardo se unem em combate a incêndio em área de mata do Parque Natural do Pedroso

Trabalho em equipe, esforço e colaboração mútua em prol do meio ambiente. Estes fatores foram essenciais para que equipes de Santo André e de São Bernardo do Campo pudessem combater um incêndio na região de mata do Parque Natural do Pedroso no último sábado (14).

O fogo teve início por volta das 19h em uma construção abandonada na Estrada do Montanhão, no limite entre os dois municípios. O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), gestor do Parque do Pedroso, foi avisado por representante do Santuário Nacional de Umbanda (localizado também na Estrada do Montanhão) a respeito do fogo e a autarquia logo acionou o apoio do município vizinho.

Com auxílio das Defesas Civis das duas cidades e do Corpo de Bombeiros, por volta da meia-noite de domingo (15) as chamas foram controladas. Antes, agentes ambientais do Semasa subiram o drone e localizaram um segundo foco de incêndio, que também foi controlado antes que se alastrasse mata adentro.

O clima mais seco e a falta de chuva das últimas duas semanas foram condições que favoreceram o surgimento de focos de incêndio nas regiões de mata de São Paulo e do Brasil. O fogo nas mais diversas regiões do país contribuiu para a poluição do ar acentuada registrada na última semana.

Funcionários da Gerência de Controle Ambiental do Semasa e outros que atuam diretamente na gestão do Parque do Pedroso já participaram neste ano de treinamento de combate a incêndio em mata. Além disso, a autarquia intensificou a fiscalização terrestre na região do Pedroso, com o intuito de coibir irregularidades que possam se transformar em focos de incêndio e também desenvolveu material digital distribuído à população do entorno da Unidade de Conservação, com dicas e informações sobre os cuidados que devem ser tomados a fim de evitar acidentes envolvendo fogo, os canais de comunicação e como pedir socorro.

Caso a população detecte focos de incêndio nas regiões do Parque do Pedroso, deve acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193, além de procurar pela equipe que trabalha no local – de domingo a domingo –, das 7h às 17h. Munícipes também podem denunciar queima a céu aberto pelo site do Semasa, em www.semasa.sp.gov.br, 24 horas por dia, sete dias por semana.