Santo André é premiada pelo Instituto Trata Brasil por investimento em saneamento básico

Santo André é novamente destaque no cenário nacional. Nesta segunda-feira (27), o município foi premiado pelo Instituto Trata Brasil na categoria “Investimentos por habitante”, comprovando o compromisso em atender às metas previstas pelo Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab) e levar qualidade de vida à população.

O evento, 8ª edição do Prêmio Casos de Sucesso, ocorreu na sede da Fundação Getúlio Vargas (FGV), em parceria com o Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais da FGV, e contou com a presença do secretário de Ações Governamentais, Gilvan Junior, que representou o prefeito Paulo Serra, e do superintendente adjunto do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), Edinilson Ferreira dos Santos.

Helber Aggio/PSA

O secretário ressaltou a importância do prêmio como reconhecimento para a cidade, valorizando o convênio com a Sabesp, que teve como uma das prioridades acabar com a falta de água e melhorar o sistema de esgotamento sanitário. “A parceria com a Sabesp permitiu avanços significativos tanto na coleta quanto no tratamento de esgoto. São obras e investimentos que fazem sentido, pois melhoram a vida das pessoas e promovem inclusão social, um dos princípios da dignidade humana”, explica.

Gilvan participou do quarto painel, dividindo o palco com representantes de outras cidades premiadas na mesma categoria: Praia Grande e Cuiabá, também da Sabesp, companhia estadual responsável, desde setembro de 2019, pelos serviços de água e esgoto de Santo André.

De acordo com o Plansab, a meta estabelecida é de R$ 231,09 per capita e Santo André apresentou investimento médio por habitante de R$ 628,07, valor muito superior à meta. O cálculo realizado pelo Instituto Trata Brasil leva em consideração os dados do Snis (Sistema Nacional de Informações de Saneamento), compilados pelo Governo Federal, dos últimos cinco anos, de 2018 a 2022.

“É um reconhecimento importante, pois trata-se de um esforço conjunto realizado ao longo dos últimos cinco anos e que garantiram o atendimento às metas. O Semasa atua como órgão fiscalizador das metas municipais de saneamento, sendo responsável por encaminhar os dados ao Governo Federal. Além disso, a autarquia realiza importante trabalho na fiscalização e conservação dos mananciais, de onde proveem parte do abastecimento de água de Santo André”, comenta o superintendente adjunto da autarquia, Edinilson Ferreira dos Santos.

O Instituto Trata Brasil é uma organização da sociedade civil que busca a universalização do saneamento básico no país, desde 2007. A premiação também reconheceu outros municípios, nas outras três categorias, que foram: Atingimento das Metas do Novo Marco Legal do Saneamento Básico; Melhores Evoluções no Tratamento de Esgoto; e Atingimento das Metas de Perdas de Água.