Santo André é destaque nacional do Prêmio Band Cidades Excelentes

A noite desta segunda-feira (1º) foi marcada por mais um reconhecimento de boas práticas de gestão pública que têm sido desenvolvidas em Santo André. Pela segunda vez, o município se consagrou como um dos finalistas da etapa nacional do Prêmio Band Cidades Excelentes, concorrendo no pilar “Sustentabilidade”.

Desta vez, a premiação foi referenciada como edição especial por analisar a evolução dos últimos quatro anos de gestão (2021 a 2024), considerando cada tipo de categoria.

“Este novo reconhecimento demonstra o quanto nós estamos trabalhando para proteger as nossas áreas verdes, levar mais educação ambiental e preparar um futuro cada vez mais tecnológico e sustentável para melhorar a vida da nossa gente”, comemora o prefeito Paulo Serra.

Diversas ações, programas e projetos contribuíram para que a cidade pudesse chegar ao pódio dessa premiação, realizada pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação em parceria com o Instituto Aquila com o objetivo de valorizar boas práticas de gestão pública. Santo André concorreu na categoria de municípios que possuem mais de 500 mil habitantes.

Destacam-se iniciativas da Prefeitura e do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) como o complexo de usinas fotovoltaicas para a geração de energia limpa; a circulação de veículos elétricos, os programas Moeda Verde e Moeda PET (permitem, respectivamente, a troca de resíduos recicláveis por hortifrúti e garrafas PET para ração de cães e gatos); e os projetos Gincana Ecológica e Breshopping Sustentável (entregam brinquedos e roupas, calçados e acessórios que foram doados por munícipes nas Estações de Coleta).

Além disso, faz parte desse pacote de ações sustentáveis os projetos Ponto Limpo (revitaliza pontos de descarte irregular de resíduos), Meu Condomínio Recicla (fortalece a coleta seletiva em prédios residenciais) e Composta Santo André (incentiva a compostagem em instituições, unidades de saúde e escolas).

O prêmio foi recebido nesta segunda-feira pelas mãos do secretário de Meio Ambiente, Alexandre Audino Campos, e pelo superintendente-adjunto do Semasa, Edinilson Ferreira dos Santos. A cerimônia ocorreu no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília.

Neste ano, as ações voltadas ao desenvolvimento sustentável do município já tinham sido reconhecidas em 8 de junho, quando Santo André foi vencedora da etapa estadual da premiação, no mesmo pilar “Sustentabilidade”, pela segunda vez consecutiva entre as cidades com mais de 100 mil habitantes. Na ocasião, o município ampliou a nota de 75,74 pontos para 80,26.

Avaliação – O Prêmio Band Cidades Excelentes – Edição especial/Evolução analisou o desempenho e o progresso de todas as cidades brasileiras nos últimos quatro anos de gestão. No total, foram avaliados 72 indicadores distribuídos em seis pilares: Governança, Eficiência Fiscal e Transparência; Educação; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Sustentabilidade; Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública; e Saúde e Bem-Estar, que ganhou cinco novos indicadores, entre eles desnutrição infantil e mortalidade por mil habitantes.

O pilar “Sustentabilidade” considera: arborização urbana, atendimento à coleta seletiva, recuperação de materiais recicláveis, perdas na distribuição de água, veículos com baixa emissão de poluentes, concentração de focos de calor, emissão de gases de efeito estufa por habitante, consumo médio de água, segurança hídrica, gestão de riscos e desastres, índice EGS – impactos ambiental, material e humano.

Os municípios são separados em categorias populacionais, sendo que a etapa nacional contempla: menor ou igual a 30 mil habitantes; entre 30 mil e 100 mil habitantes; entre 100 mil e 500 mil habitantes; acima de 500 mil habitantes; e capitais.

A definição das cidades vencedores leva em consideração o IGMA (Índice de Gestão Municipal Aquila), desenvolvido com base em inteligência artificial que, a partir de algoritmos, consolida os resultados dos 72 indicadores em uma única nota final para cada um dos pilares. Todas as informações são públicas e atualizadas de acordo com o órgão responsável, sendo disponibilizadas no site https://igma.aquila.com.br/.