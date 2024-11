Santo André é a primeira da Região Metropolitana a receber o prêmio internacional Angels Award

Santo André tornou-se a primeira cidade da Região Metropolitana de São Paulo a receber a certificação internacional Angels Award Ouro no atendimento pré-hospitalar, realizado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O prêmio é consequência do trabalho realizado no atendimento a vítimas de AVC (Acidente Vascular Cerebral) e leva em consideração critérios como agilidade e o suporte técnico aos pacientes.

“Estamos muito felizes com esse reconhecimento internacional do excelente trabalho que o Samu de Santo André vem realizando. Sabemos que no atendimento pré-hospitalar qualquer segundo conta muito e representa a sobrevivência do paciente. Por isso não medimos esforços para oferecer um serviço cada vez com mais qualidade ao munícipe de Santo André e essa certificação é prova disso”, destacou o secretário de Saúde, Acacio Miranda.

O Programa Angels é uma iniciativa internacional da Boehringer Ingelheim que busca qualificar os centros de acidente vascular cerebral já existentes e auxiliar na implementação de novos centros. Em todo o mundo são mais de 2,8 mil certificações. “Orgulho para Santo André se tornar a primeira cidade da Região Metropolitana, incluindo a Capital, a conseguir esse título”, acrescentou Acacio.

Para receber a premiação, o Samu de Santo André teve seus relatórios monitorados nos últimos quatro meses em cinco critérios: tempo médio no local (em minutos); percentual de pré-notificação para o hospital; percentual de doentes entregues em hospitais preparados para AVC; percentual de doentes aos quais os detalhes da medicação são comunicados; e percentual de doentes em que a hora conhecida em que o doente foi visto pela última vez é comunicada.

“Essa certificação é um grande marco para a saúde dos nossos pacientes. Com o reconhecimento precoce dos sinais, as vítimas de AVC têm mais chance de plena recuperação. Estabelecido o reconhecimento dos sinais pelas equipes das ambulâncias, o paciente é direcionado ao CHMSA onde dispomos de exames como a tomografia computadorizada intervindo de forma mais rápida e adequada. Estamos empenhados em minimizar o sofrimento e danos das vítimas atendidas pelo Samu”, comentou a coordenadora geral do Samu de Santo André, Camila Manini.