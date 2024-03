Santo André dobra extensão de vias contempladas com reforço de sinalização viária

O DET (Departamento de Engenharia de Tráfego) de Santo André intensificou as intervenções de sinalização viária nas ruas e avenidas da cidade. Somente em 2023, foi realizada a repintura de 45 quilômetros de vias, mais que o dobro dos 22 quilômetros contemplados no ano anterior.

Em 2024, a expectativa da Prefeitura é que a sinalização viária tenha um novo incremento de 10% na extensão de ruas e avenidas contempladas. De janeiro a fevereiro deste ano foi realizada repintura em sete quilômetros de pinturas de vias. Em algumas localidades são feitos também ajustes geométricos para aumentar segurança viária de motoristas, pedestres e ciclistas.

O secretário de Mobilidade Urbana, Donizeti Pereira, destaca que o trabalho permanente das equipes é fundamental para que os índices de acidentes e mortalidade no trânsito caiam na cidade. “Temos um trabalho intenso e comprometido das equipes para garantir que as vias estejam com a sinalização em dia. Além desse trabalho, sempre é importante destacar a importância do respeito dos motoristas e ciclistas no trânsito”, afirma.

O cronograma de atuação das equipes atende os bairros de maneira escalonada, para contemplar todas as regiões da cidade. Além do trabalho de sinalização, o DET realiza projetos de sinalização horizontal e vertical, alteração de circulação de vias, implantação de áreas de estacionamento rotativo e faixas elevadas, instalação de novos semáforos, além de realização de alterações viárias e atuação nas portas das escolas com a Operação Volta às Aulas.