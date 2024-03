Santo André disponibiliza 183 animais para adoção na feira “Eu amo, eu adoto”

Santo André realiza no domingo (24), das 10h às 15h, na tenda azul do Parque Central, mais uma edição da feira de adoção “Eu amo, eu adoto”. No total serão disponibilizados para adoção 183 animais, sendo 133 cães e 50 gatos. O evento tradicionalmente ocorre no último domingo de cada mês, porém, em março, foi antecipado em razão do feriado da Páscoa.

Para adotar o interessado deve ter mais de 18 anos e apresentar comprovante de endereço, além dos documentos pessoais. O adotante passa por breve entrevista e assina o termo de compromisso pela posse responsável, garantindo que não haja novo abandono. Os animais também podem ser adotados diretamente na Gerência de Controle de Zoonoses, localizada na Rua Igarapava, 239, na Vila Valparaíso.

“Nossa feira de adoção de animais tem atraído cada vez mais visitantes porque temos um grande compromisso com a causa animal e contribuímos para uma adoção responsável. Será uma grande oportunidade para aqueles que desejam ter um animal de estimação, ter um novo amigo. E o mais importante, que a adoção seja feita de forma a preservar os animais, como acontece em nossos eventos”, comentou o secretário de Saúde, Gilvan Junior.

O processo de adoção contribui para a redução do número de animais abandonados nas ruas, prevenindo agressões, acidentes de trânsito, maus tratos e crueldade. A feira “Eu amo, eu adoto” expõe animais que estão sob cuidados da GCZ e de entidades e organizações não governamentais que contribuem e atuam como parceiras.

Todos os animais disponibilizados na feira são vacinados e vermifugados. Já os pets com mais de quatro meses são castrados ou saem da feira cadastrados para que o procedimento seja realizado posteriormente em clínicas credenciadas pela Prefeitura.