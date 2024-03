Santo André cria telemonitoramento para acompanhar pacientes com dengue

Santo André criou mais um serviço para acolher o munícipe diagnosticado com dengue. Depois de inaugurar o Centro de Referência para Dengue na última segunda-feira (11), a Secretaria de Saúde passou a disponibilizar o telemonitoramento para casos positivos da doença, no qual os pacientes são monitorados a cada 24 horas por meio de ligações telefônicas até receberem alta médica.

Os pacientes alvo do serviço são aqueles que estiveram no Centro de Referência para Dengue, nas seis UPAs (Unidades de Pronto-Atendimento) ou no PA (Pronto-Atendimento) de Paranapiacaba e tiveram o diagnóstico positivo para dengue. Eles são acompanhados, por telefone, por alunos do curso de medicina da FMABC (Centro Universitário Faculdade de Medicina do ABC), orientados por preceptoria médica e de enfermagem.

“Santo André se destacou na condução da pandemia da Covid com a criação de serviços de acolhimento e acompanhamento dos munícipes. Estamos usando essa experiência adquirida para dar suporte neste momento de alta de casos de dengue, com a criação do Centro de Referência e agora esse serviço de telemonitoramento. É importante que as pessoas se sintam respaldadas e cuidadas e esse é o nosso principal objetivo”, comentou o prefeito Paulo Serra.

O serviço começou a funcionar na última segunda-feira e 27 munícipes estão sendo acompanhados pela equipe, sendo que quatro tiveram complicações identificadas e foram orientados a retornar as UPAs.

“É um serviço que funcionou muito bem durante a pandemia da Covid e que permite um acompanhamento mais próximo do estado de saúde do munícipe, evitando que haja agravamento do caso. Nossa prioridade é acolher e cuidar do andreense infectado pela dengue até que ele esteja de alta médica e possa retomar suas atividades cotidianas”, destacou o secretário de Saúde, Gilvan Junior.

O telemonitoramento é conduzido pela Escola da Saúde, área de educação permanente e de formação da Secretaria da Saúde. “O serviço como estratégia complementar ao cuidado em saúde ofertado pela rede de serviços se mostra como ferramenta potente para o cuidado e para a prevenção do agravamento da dengue, colocando a Secretaria de Saúde ainda mais perto da população andreense. Também é ferramenta de formação dos alunos e profissionais, tanto no acolhimento, escuta e cuidado, quanto na utilização de tecnologias de informação e inovadoras na saúde”, explicou Maria Beatriz de Miranda Matias, gerente da Escola da Saúde.

O Centro de Referência para Dengue está localizado na Rua Xavier de Toledo, 517, e atenderá os munícipes andreenses com suspeita da doença de segunda a sexta, das 7h às 21h.