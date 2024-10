Santo André cria Núcleo de Educação para as Relações Étnico-Raciais

Com o objetivo de elaborar políticas educacionais voltadas ao combate à discriminação racial, a Prefeitura de Santo André criou o Núcleo de Educação para as Relações Étnico-Raciais (Nerer). A primeira reunião do grupo foi realizada na tarde da última sexta-feira (4).

Sob coordenação do Centro de Formação de Professores Clarice Lispector, o Nerer deve atuar colaborativamente com os demais departamentos da Secretaria de Educação. O núcleo é composto, inicialmente, por Fernanda Barletta Martins, Francine Machado de Mendonça, Leila Maria de Oliveira e Patrícia Salvador.

Os objetivos do Nerer são diversos: articular a formação continuada dos profissionais de educação da rede municipal de ensino, baseada na consolidação de práticas pedagógicas antirracistas, inclusivas e acolhedoras; contribuir com a construção de material pedagógico e de apoio, em consonância com o Documento Curricular Andreense e a Base Nacional Curricular Comum, que tenham como premissa básica a equidade.

Também estão nas metas do projeto estabelecer o diálogo constante com a comunidade escolar, com o Conselho Municipal de Educação, com o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, com os movimentos negros locais e com a sociedade civil em geral que possa contribuir com pautas relevantes e expressar suas pretensões em relação ao assunto; e contribuir com as demais ações do Poder Público, inerentes à área da educação, que tenham como objetivo a promoção da igualdade racial.

Entre as atribuições do Nerer estão a proposição de ações de caráter formativo, apoiar e promover palestras, cursos, seminários, congressos, grupos de trabalho e afins, pesquisar e analisar os materiais pedagógicos a serem ofertados à rede municipal, que subsidiem o trabalho nas unidades escolares, voltados para a valorização da diversidade, elaborar material de apoio ao trabalho pedagógico com objetivo de dar visibilidade e protagonismo aos povos indígenas, negros e migrantes, entre outros.