Santo André concluiu sua preparação para o confronto contra o Tubarão pela 11ª rodada da LNF

O Santo André finalizou sua preparação para a 11ª rodada da LNF, onde enfrentará o Tubarão no Ginásio Noêmia Assunção. A equipe andreense realizou seu último treino ontem (17), sob o comando de Douglinhas, focando em ajustes técnicos e táticos.

“A semana de trabalho foi positiva, treinamos diariamente e tivemos o jogo do Paulista na quarta-feira, que vencemos, o que contribuiu para nossa preparação. Agora, nosso objetivo é conquistar os 3 pontos e continuar subindo na tabela!”, afirmou Douglinhas.

O time do ABC paulista vem de duas vitórias: 5 a 2 sobre o Blumenau na LNF e 3 a 1 contra o MRW no Campeonato Estadual. Enquanto isso, o Tubarão conquistou três vitórias consecutivas na LNF, mas perdeu seu último jogo por 3 a 2 para o APAFF/Floripa no Campeonato Estadual.

O confronto entre Santo André e Tubarão será nesta segunda-feira (17), às 20h00, em Santo André. A equipe da casa estará desfalcada de três jogadores: o Ala Léo Catolé, lesionado, o Fixo Bob e o goleiro Caio, em processo de recuperação, com retorno previsto apenas para a próxima rodada da liga.

PRÓXIMOS CONFRONTOS

O Santo André enfrentará uma sequência de jogos onde apenas a vitória interessa, visando subir na tabela e afastar qualquer risco de rebaixamento. Os próximos jogos incluem: Esporte Futuro, fora de casa, em 22 de Junho; Minas Tênis Clube, em casa, em 1º de julho; e Marreco, fora de casa, em 9 de julho. Estes são alguns dos desafios imediatos da equipe andreense na Liga Nacional de Futsal.