Santo André comemora 50 anos do hip hop com grande evento no Parque Central

O Parque Central, em Santo André, receberá neste domingo (3), das 10h às 18h, a primeira edição do projeto ‘Polifonia Urbana’. O público poderá curtir uma programação especial voltada para a comemoração de 50 anos do hip hop e com homenagem ao rapper Enézimo.

A agenda do dia inclui shows, sarau, batalhas, discotecagem, dança break, graffiti, basquete, Festival Multicultural e contação de histórias, além de serviços municipais. As atividades serão realizadas nas quadras poliesportivas do parque, com acesso mais próximo pela Rua Visconde de Mauá, altura do número 489, na Vila Assunção. Entrada gratuita.

Esta é a primeira de nove edições do projeto, que deve circular pela cidade levando manifestações artísticas, integradas à produção cultural característica de cada região e com a oferta de diversos serviços municipais. A ação acontecerá no primeiro domingo de cada mês, e a próxima já está marcada para março do ano que vem.

“Polifonia é um conceito que significa vozes independentes que convivem em harmonia, criado pelo filósofo russo Mikhail Baktin. A partir dessa ideia, foi criado o projeto ‘Polifonia Urbana’, uma ação da Secretaria de Cultura que objetiva integrar diversas políticas de atenção ao munícipe voltadas à qualidade de vida do indivíduo de maneira integral, fortalecendo o conceito de coletividade num espaço lúdico de trocas e promoção da cultura e da diversidade”, diz o diretor de Cultura, Mario Matiello.

Programação – A programação terá início às 10h, quando 12 graffiteiras começam a intervenção artística na viela de acesso às quadras poliesportivas com o tema “Vozes, Desejos e Natureza: Uma cidade conectada”. Participam da ação AZ Brasil, Meneses, Vid Videira, Nark, Babi Lopes, Quel, Negana, Ju Costa, Fany, Carol Itza, Big Bacon e Kel. Também haverá oficina de Vivência em Graffiti com Ana Clara e Rodrigo Smul às 10h e às 14h.

Às 12h50, as palavras e manifestações artísticas do Sarau da Consciência abrem a programação do palco, que será instalado próximo às quadras, com mais duas performances durante o dia. Os DJs BB & Julião fazem discotecagem às 13h. Às 13h50, 16h20 e 17h30 são os horários do Sarau Bolinha Cultura nas Favelas. Às 14h30 e às 17h, tem batalha de rap com Batalha da Martinha X Batalha da Palavra.

Às 15h, DJ Julião faz homenagem especial ao rapper Enézimo, que morreu aos 46 anos, vítima de Covid. O rap também sobe ao palco com a apresentação da Pílula Preta, às 15h20, com pocket show de Arnaldo Tifu às 15h40, e com Ieda Hills, primeira mulher a fazer rap no ABC, às 16h30. A rapper Stefanie encerra a programação musical às 17h40.

A dança marca presença às 16h com apresentação dos b.boys da Back Spin Crew. Nas quadras, o basquete, esporte fortemente ligado à cultura hip hop, estará presente o dia todo com os times Red Basquetebol, PNO Blowers, Pignatari Basquete e PDD Team. Também haverá oficina de basquete do Projeto Bem na Cesta, às 16h, conduzida pela jogadora e técnica Tati Nascimento.

Outras atividades – Um Cortejo Poético começa à 10h. Durante a apresentação, os artistas conduzem marionetes em uma dança poética, acompanhados por música ao vivo, criando um espetáculo interativo que cativa o público. As marionetes selecionam poemas, compartilhando-os com a plateia e incentivando todos a mergulharem nas palavras que recebem.

Às 11h, tem contação de histórias sobre Os Gêmeos. A Caixa Mágica de Arte vai divertir a garotada às 12h e às 16h. Nessa atividade, as crianças explorarão a arte de girar, salpicar e criar suas próprias obras-primas coloridas, atividade sensorial e divertida que estimula a criatividade.

Durante todo o dia, o Festival Multicultural reúne empreendedores da Economia Criativa da cidade com artesanato, moda e gastronomia, entre outros.

Nesta edição, a Ouvidoria de Santo André, Semasa e Secretaria da Pessoa com Deficiência participam do Polifonia.

Serviço:

Polifonia Urbana

Data: 3/12/23 (domingo)

Horário: das 10h às 18h

Local: Parque Central – Viela de Acesso às Quadras | Rua Visconde de Mauá, alt. do nº 489 – Vila Assunção

Entrada gratuita

Programação:

Shows

12h50 – Sarau da Consciência (sarau)

13h – Discotecagem com DJ B8 & DJ JULIÃO

13h50 – Sarau Bolinha Cultura nas Favelas (sarau)

14h10 – Sarau da Consciência (sarau)

14h30 – Batalha de Rima | Batalha da Martinha X Batalha da Palavra

15h – Discotecagem Dj Julião | Homenagem a Enézimo

15h20 – Pílula Preta (rap)

15h40 – Pocketshow Arnaldo Tifu (rap)

16h – Back Spin Crew – breaking/dança

16h – Oficina de Basquete “Bem na Cesta” – basquete

16h20 – Sarau Bolinha Cultura nas Favelas (sarau)

16h30 – Pocketshow com Iêda Hills (rap)

16h50 – Sarau da Consciência (sarau)

17h – Batalha de Rima | Batalha da Martinha X Batalha da Palavra

17h30 – Sarau Bolinha Cultura nas Favelas (sarau)

17h40 – Pocketshow Stefanie (rap)

18h – Encerramento

Intervenção artística de graffiti na viela das quadras

Tema ‘Vozes, Desejos e Natureza: Uma cidade conectada’

Graffiteiras: AZ Brasil | Meneses | Vid Videira | Nark | Babi Lopes | Quel | Negana | Ju Costa | Fany | Carol Itza | Big Bacon | Kel

Oficina de vivência em graffiti

10h e 14h – Manuseio do spray, paleta de cores, letras, técnicas de graffitagem

Com Ana Clara e Rodrigo Smul

Basquete

Red Basquetebol | PNO Blowers | Pignatari Basquete | PDD Team

16h – Oficina de Basquete com Tati Nascimento do Projeto Bem na Cesta

Itinerantes

10h – Cortejo Poético

11h – Contação de Histórias sobre Os Gêmeos

12h às 16h – Caixa Mágica de Arte (Spin Painting)

Festival Multicultural

Artesanato | Artes Plásticas | Moda | Gastronomia

Serviços municipais

Ouvidoria | Semasa | Secretaria da Pessoa com Deficiência