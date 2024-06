Santo André começa a vacinar jovens de 10 a 14 anos contra a dengue na quinta-feira

O Ministério da Saúde enviou para Santo André 10.530 doses da vacina que protege contra a dengue. A partir de quinta-feira (13) o imunizante estará disponível para os andreenses de 10 a 14 anos, 11 meses e 29 dias, das 8h às 16h, nas 34 unidades básicas de saúde. Serão ministradas duas doses com intervalo de três meses.

Para garantir a imunização é necessário apresentar documento com foto, número do CPF e, se possível, a carteirinha de vacinação. O adolescente precisa estar acompanhado de um adulto responsável. O atendimento é por livre demanda, ou seja, sem necessidade de agendamento. O jovem deve se vacinar mesmo que já tenha contraído a dengue.

“Santo André é referência na vacinação e assim que recebemos o lote do imunizante contra a dengue iniciamos uma força-tarefa para separar e distribuir rapidamente as doses para todas as nossas unidades de saúde. É muito importante que os responsáveis levem os adolescentes aos postos de saúde porque essa é uma das fatias da população mais vulneráveis à doença”, comentou o secretário de Saúde, Acacio Miranda.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, os jovens de 10 a 14 anos estão na faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue – 16,4 mil de janeiro de 2019 a novembro de 2023, depois das pessoas idosas, grupo para o qual a vacina não foi autorizada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

A definição de um público-alvo foi necessária em razão da capacidade limitada de fornecimento de doses pelo laboratório fabricante da vacina. Ainda não há previsão da inclusão de outras faixas etárias na vacinação contra a dengue. O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante no sistema público universal.