Santo André celebra Dia Internacional da Cidade Educadora

Com o objetivo de reforçar o compromisso de construir uma cidade mais inclusiva, criativa, educadora e culturalmente dinâmica, Santo André celebrou nesta sexta-feira (29) o Dia Internacional da Cidade Educadora.

Na ocasião, profissionais e alunos da rede municipal de ensino, bem como a comunidade local, puderam explorar diversos ambientes da Escola Municipal de Educação Ambiental (Emea) Parque Tangará – Parque Escola, espaço a céu aberto e com vasta área verde escolhido para sediar o evento.

Neste ano, a iniciativa trouxe o tema “A Cidade Educadora como laboratório de aprendizagens, cidadania e transformação social”, e a secretária de Educação, Erica Ferreira, fez a leitura da carta-compromisso da Cidade Educadora.

O documento exprime o compromisso do município quanto aos valores e princípios desta iniciativa, alinhados com a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável.

“Neste evento reafirmamos o compromisso de Santo André como Cidade Educadora continuando a criar sinergias entre as diferentes secretarias municipais e com os diferentes agentes educativos do município para que nosso município seja um verdadeiro laboratório de aprendizagens, cidadania e transformação social”, destacou a secretária de Educação.

A ação foi criada pela Associação Internacional das Cidades Educadoras (Aice) e integra uma celebração mundial com a participação de mais de 380 municípios de 24 países desde sua primeira edição, ocorrida em 2016.

O evento também foi marcado pela apresentação da Banda Lira de Santo André, que animou o público com diversas melodias. Os cerca de 250 alunos participantes da iniciativa cantaram junto e emocionaram os presentes.

Na ocasião, foram destacados serviços ofertados em diversos equipamentos da cidade, como a Escola de Ouro Andreense, com oficinas e divulgação de trabalhos de artesanato; Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego, a partir do Departamento de Desenvolvimento Econômico, Inovação, Tecnologia e Turismo, incluindo dinâmicas e atendimento Sebrae; Secretaria de Esporte e Prática Esportiva, com as equipes de Gerência de Esporte de Rendimento e Promoção à Saúde, com apresentação de dança e aula de ginástica; Secretaria de Cultura, com a equipe da Gerência de Incentivo à Criação Artística realizando contação de histórias; Secretaria de Mobilidade Urbana, com a estrutura do Circuito Itinerante de Mobilidade (Cimob); e Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), com contação de história e divulgação do programa Moeda Verde.

O evento contou ainda com a participação do Departamento de Educação Infantil e Ensino Fundamental (Deief), Departamento de Educação Inclusiva, Centros Educacionais Santo André (Cesas), Departamento de Jovens e Adultos (Deja), Centro de Educação para Mobilidade (Cem), Centro de Formação de Professores Clarice Lispector, Sabina Parque Escola do Conhecimento, além da equipe da Escola Municipal de Educação Ambiental Parque Tangará – Parque Escola.

Aice – Fundada em 1994, a Associação Internacional das Cidades Educadoras é uma entidade sem fins lucrativos constituída como uma estrutura permanente de colaboração entre governos locais que se comprometem a seguir os princípios inscritos na Carta das Cidades Educadoras. Qualquer governo local que aceite este compromisso pode converter-se em membro ativo da Associação, independentemente das suas competências administrativas.