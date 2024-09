Santo André celebra beleza e envelhecimento saudável no Miss e Mister Melhor Idade 2024

A Secretaria de Assistência Social de Santo André promoveu, nesta quinta-feira (19), o concurso Miss e Mister Melhor Idade 2024, realizado no Tênis Clube. O evento, que chegou à quarta edição, tem o objetivo de celebrar o envelhecimento saudável e ativo, além de valorizar a elegância e a autoestima da melhor idade. Participaram 58 candidatos, sendo 40 mulheres e 18 homens.

Nilda Valente conquistou o título de Miss Melhor Idade Santo André 2024, enquanto Vanderlei Morgado foi coroado Mister Melhor Idade Santo André 2024. Os vencedores receberam kits especiais com brindes e presentes, doados por empresas parceiras do evento.

O concurso também premiou outras categorias. Salustiano de Souza, como Mister Simpatia, e Cláudia Patricia como Miss Simpatia. Os participantes Dinamar Januzi e Edy José Espindola foram destacados como Mister Elegância e Miss Elegância, respectivamente.

A seleção dos vencedores foi conduzida por um painel de cinco jurados, que avaliaram os participantes após os desfiles. Para encerrar a noite o público conferiu uma apresentação do Trio Los Angeles.

Crisa – O concurso Miss e Mister Melhor Idade 2024 faz parte das comemorações de 26 anos do Crisa (Centro de Referência do Idoso de Santo André). Os interessados em participar das aulas e oficinas devem realizar inscrição pelo telefone 4992-8132 ou pessoalmente na sede do Crisa, localizado na Rua Bernardino de Campos, 300, no Centro, de segunda a sexta, das 8h às 17h.

É necessário apresentar documento pessoal que comprove idade de 60 anos ou mais, carteira de vacinação de Covid-19 atualizada e comprovante de residência no município.

Helber Aggio/PSA

Helber Aggio/PSA Helber Aggio/PSA Helber Aggio/PSA