Santo André avança na construção da nova unidade de saúde do Jardim Ana Maria

A tão esperada unidade de saúde do Jardim Ana Maria está cada vez mais perto de se tornar realidade. Nesta quarta-feira (28), o prefeito Paulo Serra vistoriou as obras do equipamento, construído no mesmo terreno do CEU Ana Maria (Praça Venancio Neto, s/n) e que vai receber a USF Jardim Ana Maria, que desde 2006 funcionava em imóvel alugado na Rua Otávio Mangabeira, 331.

“Serão 8 mil atendimentos por mês na nova unidade de saúde do Jardim Ana Maria, que está com obras em ritmo acelerado. Temos feito de tudo para entregar o quanto antes para a população. É uma obra que aumenta muito a capacidade de atendimento com o padrão de qualidade do Qualisaúde que o morador de Santo André já conhece”, destacou o prefeito Paulo Serra.

A nova unidade terá sete consultórios médicos, além de três consultórios odontológicos. A estrutura atual conta com cinco consultórios médicos e um odontológico. Com isso, o equipamento que atendia cerca de 5 mil pessoas por mês passará a atender 8 mil.

Donizete Gimenez/PSA

“Essa é uma obra esperada há muito tempo pela população do Jardim Ana Maria. Não representa apenas a modernização da unidade no padrão do Qualisaúde, mas também uma ampliação significativa na capacidade de atendimento, já estamos passando de seis para dez consultórios e criando um espaço de circulação muito mais amplo. Tenho certeza que fará muita diferença na vida das pessoas que moram naquela região”, comentou o secretário de Saúde, Gilvan Junior.

Há pelo menos 20 anos os moradores do Jardim Ana Maria esperavam pela reforma da unidade de saúde. “Estou muito feliz que essa obra está saindo do papel, quero agradecer muito a todas as pessoas que têm tornado esse sonho da nossa comunidade em realidade”, comentou a moradora Eliana Gonçalves dos Santos.

A nova unidade terá salas de observação, procedimento, sutura, coleta, vacina e salas de atividades, tudo dentro dos padrões do programa Qualisaúde, lançado em 2017.