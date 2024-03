Santo André ampliará capacidade do piscinão da Vila América

A Prefeitura de Santo André iniciará em breve um pacote de obras para minimizar os impactos das chuvas na Vila América, Vila Pires e adjacências. A partir de abril, algumas intervenções começam a sair do papel com o intuito de melhorar a drenagem na região.

Nesta terça-feira (12) o prefeito Paulo Serra – na companhia do secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Vitor Mazzetti Filho, e do adjunto José Antonio Ferreira – visitou o piscinão da Vila América, o qual vai passar por processo de modernização. A alteração mais significativa é a substituição de três bombas por cinco novas, submersíveis, aumentando a capacidade do reservatório em cinco vezes.

“Trazemos boas notícias para essa região. Este é um piscinão de passagem, onde existe um problema crônico da nossa cidade de enchente, frente às mudanças climáticas que enfrentamos. Iniciaremos no mês de abril série de obras. Soluções inovadoras e criativas, sintonizadas com o que estão fazendo no mundo inteiro para a gente enfrentar essas chuvas e mudanças climáticas”, explicou o prefeito Paulo Serra.

“Vamos multiplicar por cinco a capacidade do piscinão, trocando essas máquinas, que hoje conseguem tirar 400 litros de água por segundo e passarão a tirar 2 mil litros por segundo. Vamos minimizar de forma muito significativa as questões das enchentes aqui na Vila América”, continuou o chefe do Paço andreense.

Os novos equipamentos vão bombear a água do reservatório por uma tubulação de recalque até a jusante do Córrego Guarará entre o Carrefour e o Atacadista Roldão, na Avenida Pedro Américo, que passou por desassoreamento e alargamento.

Além das intervenções no piscinão, o prefeito anunciou que nas próximas semanas terão início as obras das sete piscininhas, que serão construídas na bacia do Córrego Guarará, na Vila Pires. Também será implantada uma galeria na Avenida Queirós Filho, a partir da qual a captação da água será direcionada diretamente ao Córrego Guarará – atualmente o volume corre superficialmente pelas ruas adjacentes.

Todas essas obras têm valor estimado em R$ 66 milhões e serão custeadas pela CAF (Corporação Andina de Fomento), o Banco de Desenvolvimento da América Latina.

Também será realizado o alteamento viário ao redor do piscinão, na região da praça 14 Bis, outro ponto com histórico de alagamento. “E tudo isso sem esquecer do grande piscinão no Parque da Juventude, que está credenciado junto ao PAC (Programa de Aceleração do Crescimento, do Governo Federal)”, acrescentou o prefeito.

As intervenções em drenagem fazem parte de um pacote de diversas medidas voltadas a tornar Santo André uma cidade cada vez mais resiliente no enfrentamento às mudanças climáticas. “Fomos à COP 28 lá em Dubai entender melhor como cidades como a nossa enfrentam as alterações do clima. Essas chuvas são resultado dessa mudança extrema e fenômenos climáticos cada vez mais extremos”, finalizou Paulo Serra.