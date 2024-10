Santo André amplia via na Cidade São Jorge e avança em obras de usinas fotovoltaicas

O prefeito de Santo André, Paulo Serra, esteve na manhã desta quarta-feira (23) no bairro Cidade São Jorge para acompanhar a abertura da extensão da Rua Espírito Santo e aproveitou para vistoriar as obras das duas usinas fotovoltaicas que estão sendo construídas ao lado, próximas ao aterro sanitário.

A via pública recebeu mais 180 metros de extensão (1.200 m² de asfalto), o que vai facilitar o deslocamento para moradores do bairro Cidade São Jorge, Comunidade do Troca-Tapa e arredores. Ganhou ainda bocas de lobo, bocas de leão e canaleta de drenagem.

Este novo trecho já conta com pavimentação no padrão do programa Rua Nova e iluminação pública conforme o Banho de Luz. Estão sendo implementadas ainda outras vias ou continuações, casos da Rua Madre Cabrini (que passará entre as usinas fotovoltaicas), Rua Alagoas e Rua Goiás.

Já as duas usinas fotovoltaicas vão contar, juntas, com aproximadamente 3,8 mil placas para captação dos raios solares e transformação em energia, em área total de cerca de 25 mil m². Todo o espaço ainda recebeu cerca de 400 metros de galerias, que serão fundamentais no que diz respeito à drenagem daquela região, e vai contar também com área de lazer, com quadra, pista de caminhada e outros.

“Essa obra faz parte da urbanização dessa região da Cidade São Jorge, em uma área pública que não era utilizada e vai passar a ter uso com as usinas fotovoltaicas, novos quarteirões com viário, área de lazer, drenagem e mais. Essas ruas mudarão toda a circulação dos moradores. Uma área pública que não tinha utilidade e que trazem conforto para os moradores”, enalteceu o prefeito Paulo Serra. “Aqui ao lado temos o aterro e resolvemos definitivamente o problema de drenagem, porque agora tem toda a captação de água devidamente feita”, continuou o chefe do Paço andreense.

Do parque de geração de energia solar composto por quatro usinas anunciado em março de 2023, as duas primeiras usinas (Jardim Las Vegas e Avenida dos Estados) já foram inauguradas, com perspectiva de a terceira e a quarta entrarem em operação entre o fim deste ano e o início de 2025.

O investimento para essas duas usinas é de aproximadamente R$ 22 milhões, montante oriundo do Fundo de Iluminação Pública da cidade. A vida útil plena estimada para as usinas fotovoltaicas é de 30 anos. Os sete primeiros anos serão dedicados ao pagamento do investimento. Para os outros 23 anos a estimativa de economia da administração pública andreense é de R$ 138 milhões.

“Essa era uma área que a gente desocupava e as pessoas ocupavam novamente. Mas era um local contaminado e não pode ser utilizado para habitação. Então hoje damos uso definitivo para este espaço. E para que possamos implementar a área de lazer, foi feita toda a movimentação e troca do solo, com retirada do material, então ela é cabível”, destacou o secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, José Antônio Ferreira.

A energia elétrica gerada no conjunto de usinas será disponibilizada para a Enel. Em troca, a concessionária vai fornecer para a cidade créditos que serão utilizados para reduzir o valor da conta de luz de prédios públicos.

A iniciativa da implantação do parque fotovoltaico contempla um dos pontos do Plano de Metas, que integra o programa Santo André 500 anos, em conformidade com os objetivos de desenvolvimento sustentável do país, fomentando o uso de energias renováveis e combatendo a emissão de gases que contribuem para o efeito estufa.