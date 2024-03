Santo André amplia recursos para entidades assistenciais

A Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Assistência Social, anunciou nesta terça-feira (12) uma recomposição dos valores destinados ao pagamento da folha salarial de funcionários de entidades assistenciais. O reajuste de 5% vai beneficiar organizações que possuem termos de parceria firmados com o município.

O anúncio foi feito em cerimônia realizada no Salão Burle Marx, no prédio do Executivo, e contou com a presença do prefeito Paulo Serra e de representantes das entidades beneficiadas.

“Estamos muito felizes em poder contribuir com o trabalho dessas entidades que realizam um importante trabalho social em Santo André. Sabemos das dificuldades enfrentadas e, por isso, buscamos sempre garantir os recursos necessários para que continuem realizando suas atividades com qualidade e eficiência”, afirmou o prefeito Paulo Serra.

As entidades assistenciais do município realizam projetos e ações voltadas para crianças e adolescentes em acolhimento, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

“Essa gestão reconhece o papel fundamental que as instituições sociais têm no município, como um verdadeiro braço que compõe a nossa rede socioassistencial. Sabemos da necessidade de ter bons profissionais dentro das instituições e também o importante trabalho de cuidar de crianças, adolescentes e pessoas idosas que não possuem autonomia. Esse anúncio nada mais é do que o reconhecimento da valorização do papel que as entidades têm aqui na nossa cidade”, afirmou o secretário de Assistência Social, Andre Scarpino.

Emendas extraorçamentárias – Também nesta terça-feira, seis entidades assistenciais de Santo André assinaram documento para oficializar o recebimento de emendas extraorçamentárias do Fundo Municipal de Assistência Social. O montante de R$ 700 mil será destinado a projetos voltados a pessoas em situação de vulnerabilidade.