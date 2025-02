Santo André altera sentido de trecho da Rua Rosa de Siqueira, no bairro Campestre

Na próxima segunda-feira (24), o Departamento de Engenharia de Tráfego (DET) de Santo André fará alteração no sentido do tráfego na Rua Rosa de Siqueira, no bairro Campestre. Com a medida, o quarteirão passa a ter mão única na direção da Rua dos Coqueiros até o cruzamento com a Avenida Dom Pedro II.

As sinalizações estão instaladas no local, bem como faixas informativas orientando os motoristas. Agentes do DET serão destacados durante o período de adaptação. A mudança foi necessária para evitar os conflitos de tráfego neste trecho, principalmente nos horários de pico, que provocavam congestionamentos na região.

(Foto: Alex Cavanha / PSA)

“A mudança no sentido da via foi planejada para melhorar a segurança viária e aumentar a fluidez do trânsito no bairro Campestre, especialmente neste cruzamento. Nosso objetivo é reduzir os impactos no trânsito, já que esse ponto é um gargalo operacional e prejudicava o fluxo de veículos e a segurança dos pedestres. Essa medida vai garantir um deslocamento mais seguro para todos que circulam na região”, frisa o secretário de Mobilidade Urbana, Almir Cicote.