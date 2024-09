Santo André abre novas vagas para cursos de qualificação profissional

Tem início nesta quarta-feira (25) o prazo de inscrição para mais uma rodada de cursos de qualificação oferecidos pela Prefeitura de Santo André em parceria com o Senac. As formações são para as funções de operador de caixa, recepcionista, assistente de logística e assistente de recursos humanos.

As inscrições para essas oportunidades vão até 10 de outubro e são presenciais, efetivadas diretamente nas unidades onde os cursos acontecerão: no Centro Público de Formação Profissional (CPFP) João Amazonas, no Jardim Rina, no Cesa Cata Preta, na Vila João Ramalho e, a partir deste mês, também no CPFP Valdemar Mattei, no bairro Silveira.

O curso de operador de caixa acontece das 8h às 12h, no Cesa Cata Preta, que vai abrigar também o curso de recepcionista, mas no período da tarde, das 13h30 às 17h30. O curso de recepcionista também está disponível no CPFP João Amazonas, das 13h30 às 17h30.

A formação para assistente de recursos humanos será realizada no CPFP João Amazonas no período da manhã, das 8h às 12h, e no CPFP Valdemar Mattei, no período da tarde, das 13h30 às 17h30.

Já o curso de assistente de logística oferece a opção de turmas no período da manhã e no da tarde no CPFP João Amazonas, e apenas no período da tarde, tanto no CPFP Valdemar Mattei, quanto no Cesa Cata Preta.

As aulas acontecerão de segunda a sexta, de 16 de outubro a 16 de dezembro.

Confira abaixo os horários dos cursos de qualificação profissionais oferecidos em parceria com o Senac.

Operador de caixa

Das 8h às 12h – Cesa Cata Preta

Recepcionista

Das 13h30 às 17h30 – CPFP João Amazonas

Das 13h30 às 17h30 – Cesa Cata Preta

Assistente de RH

Das 8h às 12h – CPFP João Amazonas

Das 13h30 às 17h30 – CPFP Valdemar Mattei

Assistente de logística

Das 8h às 12h – CPFP João Amazonas

Das 13h30 às 17h30 – CPFP João Amazonas e CPFP Valdemar Mattei

Das 13h30 às 17h30 – Cesa Cata Preta

Locais das aulas:

Cesa Cata Preta – Estrada Cata Preta, 810 – Vila João Ramalho

CPFP João Amazonas – Rua Antonio Sebastião Esqualize, 1 – Jardim Rina

CPFP Valdemar Mattei – Rua Kasatu Maru, s/n – Bairro Silveira