Santo André abre inscrições para vagas remanescentes de aulas de natação

A Prefeitura de Santo André vai abrir nesta terça-feira (16), a partir das 8h, inscrições para vagas remanescentes de aulas de natação, voltadas a alunos com mais de 7 anos de idade. Os interessados devem acessar o site da Prefeitura (https://web.santoandre.sp.gov.br/) e escolher o horário desejado.

As vagas restantes são poucas, com horários de aulas disponíveis entre 6h30 e 20h30. Depois de feita a inscrição, o próximo passo é a efetivação das matrículas, que será realizada presencialmente nos dias 24, 25 e 26 de janeiro no Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia (Rua São Pedro, 27 – Bairro Silveira), das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 21h.

No momento de efetivação da matrícula, os candidatos devem estar munidos de documento pessoal com foto, comprovante de endereço de Santo André, e se for menor de idade, estar acompanhado do responsável.

Piscina – As aulas serão realizadas na piscina olímpica Professor Dirceu Machado, que foi totalmente reformada pela Prefeitura em 2021. As intervenções passaram pelas partes elétrica e hidráulica, cobertura, aquecimento, revestimento da piscina, reforma dos vestiários, reestruturação completa da sala de máquinas, pintura geral e instalação de iluminação em LED.

O espaço passou a contar com aquecimento a gás automatizado, com complementação solar, tratamento da água em ozônio (evitando ao usuário efeito alérgico) e um sistema de filtragem sustentável, que economiza cerca de 70 mil litros de água por semana e de 30% a 40% de produto químico.

Um dos objetivos da reforma foi adequar o equipamento esportivo para abrigar torneios nacionais e internacionais. O projeto contou com a consultoria de Ricardo Prado, ex-nadador, medalhista olímpico (prata em Los Angeles – 1984), campeão mundial e pan-americano.