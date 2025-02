Santo André abre inscrições para o projeto Canja com Canja

Começam nesta segunda-feira (10), as inscrições para os músicos interessados em participar do projeto Canja com Canja, iniciativa da Prefeitura de Santo André que promove, toda última quarta-feira de cada mês, a apresentação de cinco músicos ou bandas no saguão do Teatro Municipal.

Abertas até 20 de outubro, as inscrições neste primeiro momento têm foco principal na participação de vozes femininas e bandas de mulheres para o Canja com Canja especial do Mês da Mulher, em março. As informações e a convocatória na íntegra estão disponíveis no site oficial.

Projeto icônico entre os anos 2000 e 2010, o Canja com Canja foi criado com o objetivo de ser uma mostra permanente da produção local ao promover um espaço de encontro para artistas da música em geral, dando oportunidade a novas bandas e grupos já consagrados da cidade e região.

A ideia foi retomada em 2024 pela Secretaria de Cultura para trazer de volta a oportunidade de encontros musicais e favorecer a cena artística da cidade, oferecendo espaço com infraestrutura para que os artistas possam apresentar seus trabalhos para um público diversificado.

Para fazer jus ao nome do projeto, como na época de sua criação, além da “canja” dos artistas, é oferecida canja (com opção vegana) para o público. Canja é uma expressão muito comum no universo musical e significa uma pequena mostra da produção do artista.