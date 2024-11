Santo André abre inscrições para o 1º Encontro Literário Andreense

A Prefeitura de Santo André realizará no dia 22 de novembro (sexta-feira), a partir das 9h, a primeira edição do Encontro Literário Andreense (ELA), no saguão do Teatro Municipal Maestro Flavio Florence. Escritores do ABC que queiram realizar o lançamento de seus livros, ou mesmo expor e vender as suas obras, têm até 17 de novembro para se inscrever, por meio do link https://bit.ly/elasa2024.

O evento é um projeto de acesso público e gratuito da Secretaria de Cultura, que propõe articular ações de sensibilização e fomento à formação cultural e artística, utilizando a linguagem literária. A iniciativa tem entre seus objetivos provocar e estimular novas formas de pensar e produzir literatura, estimular o surgimento de novos escritores na região e valorizar a memória cultural da cidade.

Além do lançamento e exposição de livros, a programação do ELA vai contar com entrega de certificados às escolas participantes do “Festival Estudantil de Contos e Poemas”, palestras, workshops, intervenções, roda de escritores, contação de história e sarau. O encerramento acontecerá às 22h. Mais informações estão disponíveis em: https://bit.ly/chamamento_ela2024.