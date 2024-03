Santo André abre inscrições para cursos de gastronomia em parceria com o Sehal

A Prefeitura de Santo André, em parceria com o Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC), abriu inscrições para dois cursos gratuitos que serão oferecidos ainda neste mês para o setor gastronômico.

O primeiro curso que será ofertado é o de “Saladeira”, que será realizado do dia 18 a 21 de março, na sede do Sehal (Rua Laura, 214 – Centro), das 9h às 12h. O curso tratará sobre a higienização dos alimentos e do local de trabalho, cortes especiais dos alimentos, processos de cozimento e branqueamento, terrines, conservas e molhos frios, além da execução de receitas por meio de aulas práticas.

De 25 a 27 de março será realizado o curso “Como incluir opções veganas no seu cardápio”, também na sede do Sehal, das 18h às 21h. Na capacitação será explorada a cozinha vegana, tratando sobre substituições e opções, além das tendências do mercado vegano e como incluir opções veganas no seu cardápio de forma simples e acessível. Também será realizada a execução de receitas práticas com degustação.

Ambos os cursos necessitam de inscrições prévias, que podem ser feitas por meio da Escola de Ouro Andreense, no site www.escoladeouro.com.br. É exigido que os interessados sejam alfabetizados, tendo o ensino fundamental como escolaridade mínima.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato, a demanda por profissionais do setor tem aumentado na região. “Diante do crescente número de investimentos no nosso polo gastronômico se faz necessário uma formação de mão de obra cada vez mais qualificada para atender essa forte demanda. O Sehal, que já foi nosso parceiro no ano passado, passa agora a oferecer novos cursos, que tenho certeza que também terão casa cheia”, disse.

Nos últimos meses, a Prefeitura de Santo André e o Sehal ofertaram em parceria cursos de “Hamburger gourmet”, “Comida de boteco”, “Preparo de ceviche” e “Garçom e garçonete”. A iniciativa tem como objetivo preparar profissionais para atender ao segmento gastronômico, que tem crescido de maneira significativa na cidade.

Investimentos – Santo André recebeu no ano passado investimentos da ordem de R$ 10,3 milhões no setor gastronômico, aporte que resultou na geração de mais de 350 empregos diretos e indiretos. No período, a cidade recebeu uma unidade do Bardalino, uma da franquia Italian Food, uma loja da padaria gourmet do Rio de Janeiro Nema, e ainda o espaço gastronômico Figueiras 868, além do restaurante Fazenda Macaxeira.

Nos últimos três anos, o segmento recebeu investimentos totais, informados à Prefeitura, de cerca de R$ 21 milhões que foram responsáveis pela criação de 800 empregos diretos e indiretos.



A Prefeitura de Santo André tem feito um trabalho de cadastramento dos estabelecimentos ligados ao setor de turismo, como restaurantes, hospedagens e serviços turísticos, por exemplo, para divulgar no portal de Turismo, que pode ser acessado por meio do site www3.santoandre.sp.gov.br/turismosantoandre. Os interessados em realizar o cadastro devem preencher formulário na página acesse.santoandre.br/cmtur