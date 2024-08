Santo André abre inscrições para curso que ajuda jovens a entrar no mercado de trabalho

Estão abertas as inscrições para o curso on-line que prepara estudantes de escolas públicas para o mercado de trabalho, a Plataforma Proa. A iniciativa é uma realização do Instituto Proa, instituição dedicada a capacitar jovens, em parceria com a Prefeitura de Santo André.

As inscrições virtuais podem ser feitas até 20 de agosto. A formação, gratuita, tem processo seletivo. O link para se inscrever é o https://acesse.santoandre.br/cursoproa0209

Na jornada de três meses do curso, que tem um total de 100 horas de aula, a Plataforma Proa vai desenvolver nos jovens as habilidades que as empresas procuram para a contratação de um jovem, seja no sistema de CLT, estagiário ou jovem aprendiz. Além disso, após a conclusão do curso, o aluno é encaminhado para o processo seletivo de uma das empresas parceiras do Instituto Proa. A instituição está disponibilizando 7 mil vagas para o Estado de São Paulo.

A programação do curso é composta por quatro etapas, chamadas de desafios, com três semanas de duração cada uma. A primeira etapa aborda o autoconhecimento, ajudando o aluno a reconhecer seu histórico pessoal, suas experiências, pontos fortes e talentos. Na segunda etapa, o curso aborda a importância de um projeto profissional e traz informações sobre como funciona um processo seletivo, como montar um currículo ou criar um perfil atrativo no LinkedIn (a rede social com enfoque exclusivamente profissional).

A etapa seguinte ajuda o jovem a desenvolver o raciocínio lógico. Entre os temas abordados nesse módulo estão o uso de Excel, organização de orçamento, trabalho em equipe e projeto. A última fase do curso aborda a comunicação, com informações sobre interpretação de texto, por exemplo, e atividades que trabalham o medo de falar em público e a autoconfiança na fala durante uma entrevista.

Para participar é necessário ter idade entre 17 e 22 anos e estar cursando ou ter concluído o 3º ano do Ensino Médio em escola pública. É preciso ter disponibilidade para acompanhar os cursos durante três meses, com aulas on-line com meia hora de duração diárias em horários flexíveis, bem como uma aula de tutoria ao vivo, uma vez por semana, com uma hora e meia de duração. Para quem não tem internet, o Instituto Proa irá pagar um plano de dados durante o período.

A inscrição no curso, no entanto, está sujeita à aprovação em processo seletivo composto por um teste de perfil, um teste de português e matemática com questões de múltipla escolha. É necessário também assistir ao pré-curso com informações sobre a formação, que está disponível no site da entidade.