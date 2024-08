Santo André abre inscrições para curso gratuito de massas em parceria com o Sehal

Estão abertas as inscrições para profissionais e empresários do setor de gastronomia e hotelaria interessados em se aperfeiçoar sobre massas. A Prefeitura de Santo André, em parceria com o Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC), recebe inscrições para o curso de massas até quinta-feira (22).

O programa é gratuito e será realizado na sede do Sehal (Rua Laura, 214 – Vila Bastos, Santo André), equipada com utensílios e insumos para o aprendizado prático. As inscrições são limitadas e podem ser feitas por meio do site https://www.escoladeouro.com.br/course/Curso-de-Massas-26-08-Manha-SEHAL. É preciso ter ensino fundamental completo.

As aulas serão realizadas durante a semana, de 26 a 30 de agosto, das 9h às 12h, totalizando 15 horas de carga horária. Os participantes serão certificados. Durante o período, o conteúdo será teórico e prático com produção de massas secas; frescas recheadas; longas e coloridas e nhoque, todas com os respectivos molhos. Além disso, serão transmitidas as técnicas de congelamento e armazenamento, precificação e ficha técnica.

Nos últimos meses, a Prefeitura de Santo André e o Sehal ofertaram em parceria cursos de “Hamburger gourmet”, “Comida de boteco”, “Preparo de ceviche”, “Garçom e garçonete”, “Saladeira”, “Opções Veganas” e “Qualidade no atendimento ao cliente”. A iniciativa tem como objetivo preparar profissionais para atender ao segmento gastronômico, que tem crescido de maneira significativa na cidade.

Investimentos – Santo André recebeu nos últimos dois anos investimentos da ordem de R$ 20 milhões no setor gastronômico, aporte que resultou na geração de mais de 500 empregos diretos e indiretos. Em 2023, a cidade recebeu uma unidade do Bardalino, uma da franquia Italian Food, uma loja da padaria gourmet do Rio de Janeiro Nema, e ainda o espaço gastronômico Figueiras 868, além do restaurante Fazenda Macaxeira. Em 2024, o município recebeu unidades da Ébano Espetaria e Boteco São Bento.