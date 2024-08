Santo André abre inscrições para curso de Inteligência Artificial

Estão abertas até sexta-feira (16) as inscrições para o curso gratuito “Introdução à Inteligência Artificial e Tecnologias Inovadoras”, promovido pela Prefeitura de Santo André em parceria com o Instituto Fênix. O curso será ministrado no Centro Público de Formação Profissional (CPFP) Valdemar Mattei, no bairro Silveira.

Com carga horária de 15 horas, divididas em duas aulas por semana (terças e quintas), a qualificação será realizada de 20 de agosto a 3 de setembro, sendo executada em níveis e ciclos. Durante as aulas, serão abordados pelo curso a introdução à inteligência artificial, fundamentos, redes neurais, processo, visão computacional e um desenvolvimento de um projeto prático, utilizando as técnicas aprendidas durante o curso.

As inscrições devem ser realizadas no site . Os pré-requisitos é que os candidatos sejam maiores de 16 anos e residam em Santo André.

Outra capacitação disponível é para a função de recepcionista, que está com inscrições abertas até dia 16 de agosto, no Cesa Cata Preta. Recentemente, também foram abertos os cursos de carros híbridos e elétricos, além das funções de assistente de RH, auxiliar de serviços contábeis e empreendedor de pequenos negócios. As iniciativas, porém, já estão em andamento ou foram concluídos.