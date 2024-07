Santo André abre inscrições para curso de Informática Básica

Estão abertas até o dia 15 de julho as inscrições para o curso gratuito de Informática Básica do Qualifica SP – Novo Emprego, programa destinado a pessoas que buscam recolocação no mercado de trabalho. A formação é uma realização da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Santo André e com a Escola de Ouro Andreense.

O curso tem carga horária de 100 horas em formato presencial, com opções de turmas no período da manhã (8h às 12h10) e tarde (13h às 17h10), no Cesa Cata Preta (Estrada da Cata Preta, 810), ou no período da noite (18h às 22h10), no CPFP (Centro Público de Formação Profissional) Valdemar Mattei (Rua Kasato Maru, Jardim Silveira), As aulas começam dia 22 de julho.

Podem se inscrever para uma das 60 vagas disponíveis, candidatos que tenham idade mínima de 16 anos, alfabetizados e domiciliados no estado de São Paulo. As inscrições devem ser realizadas pelo site https://www.qualificasp.sp.gov.br/novoemprego/details/8011

A escolha dos cursos oferecidos pelo programa é realizada juntamente com os municípios após análise das demandas de mercado da região, já que o objetivo da iniciativa é fazer a conexão entre aprendizado e empregabilidade, ou seja, oferecer treinamento nos segmentos em que há vagas em aberto.

Para receber o certificado, o aluno precisa ter ao menos 75% de comparecimento nas aulas.