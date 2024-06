Santo André abre inscrições para curso de formação em cinema

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do curso de formação em cinema da ELCV (Escola Livre de Cinema e Vídeo) de Santo André. Interessados em participar da 11ª turma têm até o dia 23 de junho para se inscrever no site https://culturaz.santoandre.sp.gov.br/oportunidade/1746/

Para participar é necessário ter idade acima dos 18 anos e ser aprovado em processo seletivo composto por entrevista com o corpo docente da ELCV.

O curso, que é o carro-chefe da Escola Livre de Cinema e Vídeo, tem duração de três anos, com aulas de segunda a sexta, no período noturno, das 19h30 às 22h, no Espaço Casa (Avenida Industrial 1.740, no bairro Campestre). A formação conta com aulas práticas e teóricas de roteiro, documentário, história de cinema, direção de fotografia, direção de arte, direção, captação de som direto e desenho de som, montagem, edição e produção. As aulas começam no dia 6 de agosto de 2024.

ELCV – Inaugurada em 2001, a Escola Livre de Cinema e Vídeo tem a missão de promover cursos gratuitos na área audiovisual, por meio do trabalho com recursos digitais em produções de baixo orçamento, buscando a vivência prática e artística desta linguagem.

Além do curso regular, com duração de três anos, a ELCV promove cursos de curta duração, oficinas, workshops e exibições de filmes, como sessões do Cineclube ELCV, realizadas por meio de parceria com o programa Pontos MIS, do Museu da Imagem e do Som do Estado de São Paulo.