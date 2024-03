Santander Universidades oferece 50 bolsas de estudo em Londres para mulheres líderes

O Santander Universidades lança a 14ª edição do Santander | SW50 Leadership Programme 2024 – LSE, um programa de treinamento para 50 mulheres em cargos de liderança, ministrado pela London School of Economics and Political Science (LSE). O curso é destinado a residentes de 11 países (Argentina, Brasil, Chile, Alemanha, México, Polônia, Portugal, Espanha, Reino Unido, Estados Unidos e Uruguai) e engloba formação presencial na LSE com hospedagem em Londres custeada pelo Santander.

Ao longo do curso, as participantes entrarão em um processo de imersão para analisar sua própria ideia de liderança e poderão acessar treinamentos exclusivos sobre estilo, características e técnicas para ser uma líder global. Elas terão acesso a conferências e sessões de mentoria individuais e em grupo, além de poder compartilhar experiências sobre suas carreiras profissionais e construir sua própria rede internacional de contatos. Desde que foi lançado, mais de 750 mulheres participaram de 13 edições do programa. As candidaturas podem ser feitas na Santander Open Academy até 13 de março de 2024.

“Um programa consolidado e bem-sucedido como o Santander W50 reflete o compromisso do banco e sua dedicação à liderança feminina. Para isso, continuamos contando com a capacitação como principal alavanca, consolidando nosso programa com um parceiro como a LSE, com quem trabalhamos há muitos anos”, diz Rafael Hernández, vice-diretor global do Santander Universidades.

“Estamos imensamente orgulhosos de nosso relacionamento contínuo com o Santander para entregar este importante programa, atendendo às necessidades das mulheres em cargos de alta gestão. Todos os anos, ficamos extremamente impressionados com a qualidade e diversidade dos candidatos, e estamos ansiosos para receber o grupo de 2024 que temos certeza de que manterá essa tradição de excelência”, afirma Phil Carter, diretor Associado de Educação Executiva da LSE.

Já Marta Colomina, Managing Director da Fundação PwC e participante do Santander W50, destaca que “a experiência envolveu muito mais do que apenas desenvolver competências com um grupo incrível de mulheres que estão no mesmo momento de carreira que você. Isso permite que você faça uma pausa em sua carreira, faça um balanço de onde você está, pense para onde você quer ir e reflita sobre quais passos você tem que dar.”

O Santander reforça o seu compromisso com a educação e a empregabilidade através da apresentação de candidaturas de programas educacionais. A Santander Open Academy é uma plataforma global de aprendizagem e desenvolvimento profissional que oferece acesso a treinamentos para melhorar as habilidades profissionais com cursos 100% subsidiados, conteúdo gratuito de alta qualidade e bolsas de estudo em parceria com as principais instituições internacionais de prestígio, que são atualizadas de acordo com as habilidades mais procuradas no mercado.

Santander e seu apoio à educação, empregabilidade e empreendedorismo

O Banco Santander está firmemente comprometido com o progresso e o crescimento sustentável inclusivo. Possui um compromisso de longa data e inovador de 27 anos com educação, empregabilidade e empreendedorismo, o que a diferencia das outras instituições financeiras do mundo. O banco alocou mais de 2,2 bilhões de euros e apoiou mais de um milhão de pessoas e empresas por meio de convênios com mais de 1.300 universidades. Também foi reconhecida como uma das empresas que mais está fazendo para mudar o mundo para melhor, de acordo com a lista da revista Fortune ‘Change the World’ 2023 (www.santander.com/universities).

Sobre a London School of Economics and Political Science

A London School of Economics and Political Science (LSE) é uma comunidade global de pessoas e ideias no coração do centro de Londres. É uma universidade especializada em ciências sociais, com uma excelente reputação de excelência acadêmica e é uma das universidades mais internacionais do mundo. O lema da LSE “rerum cognoscere causas” significa “conhecer as causas das coisas” foi escolhido para apoiar o propósito fundador da escola: “para a melhoria da sociedade”. Esta visão continua tão relevante hoje como sempre – a ambição da LSE é ser a principal universidade de ciências sociais com o maior impacto global, um lugar onde as ideias são desenvolvidas, analisadas, avaliadas e compartilhadas em todo o mundo.