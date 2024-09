Santander Track&Field Run Series reúne mais de 10 mil atletas pelas ruas de SP no mês de setembro

A TFSports – plataforma que integra experiências de bem-estar da Track&Field- e o maior circuito de corrida de rua da América Latina em número de provas, o Santander Track&Field Run Series irão transformar os finais de semana de setembro em grandes eventos esportivos na cidade de São Paulo. Com três etapas diferenciadas, Cidade Jardim II, Esporte Clube Pinheiros e Higienópolis Night, a cidade irá receber percursos e ativações exclusivas.

No primeiro domingo do mês, 8 de setembro, a etapa Cidade Jardim II contará com percursos de 5, 10 e 15km, todos passando por um dos cartões postais da cidade: a Ponte Estaiada.No domingo seguinte, 15 de setembro, a tradicional corrida de aniversário do Esporte Clube Pinheiros se torna oficialmente parte do circuito Santander Track&Field Run Series. Com uma arena montada na pista de atletismo do clube, um local ícone que já revelou grandes atletas, o evento irá proporcionar aos participantes diversas ativações que vão desde massagens a penteados, até degustações de produtos e um show exclusivo de Wilson Simoninha. Com saída e chegada no Clube, os percursos, de 5 e 10 km, serão realizados na Marginal Pinheiros, na altura da Rua Tucumã.

Para encerrar o mês com chave de ouro, a etapa noturna do Higienópolis acontece no sábado, 21 de setembro, com largada na praça Charles Miller e percursos de 5 e 10km. Para aumentar a segurança e destacar os corredores, a camiseta desta etapa será diferenciada.

As inscrições para as três etapas estão disponíveis pelo aplicativo TFSports e todos os corredores inscritos recebem um kit exclusivo com camiseta Thermodry e Gym Bag. Quem completa as provas também ganha medalha e camiseta finisher.

“Nosso objetivo é conectar as pessoas a um estilo de vida ativo e saudável por meio de uma experiência de prova única, voltada tanto para quem está começando quanto para quem quer melhorar performance. Nossas parcerias com shoppings e patrocinadores são focadas em oferecer serviço e infraestrutura premium, tudo pensado nos mínimos detalhes para trazer conforto e segurança aos mais de 150 mil participantes em todo o Brasil.” destaca Fred Wagner, CEO da TFSports.

Vale lembrar que, no aplicativo da TFSports, os atletas também podem acessar seus resultados, acompanhar seu progresso ao longo do tempo e compartilhar sua performance nas redes sociais. Além disso, os clientes também encontram diversas experiências esportivas e de bem-estar em mais de 45 modalidades, incluindo aulas online gratuitas.

Serviço Etapa Cidade Jardim II

Data: 8 de setembro

Horário: primeira largada prevista para 6:30

Entrega dos kits: 31 de agosto a 7 de setembro, das 10h às 22h, na Track&Field do Shopping Cidade Jardim.

Inscrições: Link

Serviço Etapa Esporte Clube Pinheiros

Data: 15 de setembro

Horário: primeira largada prevista para 6:30

Entrega dos kits: 7 a 14 de setembro, das 10h às 22h, na Track&Field do Shopping Iguatemi SP.

Inscrições: Link

Obs: Os associados do Clube têm 25% de desconto na inscrição e, também, participarão de uma premiação exclusiva em que os cinco primeiros colocados receberão troféus exclusivos. Confira no regulamento da inscrição do evento maiores detalhes.

Serviço Higienópolis Night

Data: 21 de setembro

Horário: primeira largada prevista para 19h

Entrega dos kits: 14 a 21 de setembro, das 10h às 22h, na Track&Field do Shopping Pátio Higienópolis

Inscrições: Link