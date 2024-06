Santander Track&Field Run Series realiza etapa VillaLobos II

O maior circuito de corrida de rua da América Latina em número de provas, o Santander Track&Field Run Series realiza neste domingo, 9 de junho, a etapa VillaLobos II, em São Paulo, a segunda do calendário 2024 na cidade. A largada está prevista para às 7h, com percursos de 5 e 10 km.

As inscrições podem ser feitas pelo aplicativo TFSports – plataforma que integra os eventos e experiências de bem-estar da Track&Field. Todos os corredores inscritos recebem um kit exclusivo com camiseta Thermodry e Gym Bag. Quem completa as provas também ganha medalha e camiseta Finisher. A retirada dos kits será realizada entre os dias 4 e 8 de junho, na Track&Field do Shopping VillaLobos.

Além das etapas tradicionais, o circuito que este ano completa 20 anos, também contará com a já consagrada etapa especial da Praia do Forte, que a cada ano surpreende os participantes seja pelo destino paradisíaco ou pelas atividades esportivas e de bem-estar complementares.

Cápsula do tempo cria memórias para o futuro

Para registrar as comemorações de aniversário das duas décadas de circuito e provar que “Correr é Inesquecível”, uma ação especial vai criar uma cápsula do tempo para que os corredores gravem mensagens motivadoras para si mesmos escutarem no futuro como forma de registrar suas memórias e relação com o esporte. Os participantes terão acesso também a uma série de experiências e ativações especiais, como show ao vivo e um espaço de massagem e recovery.

“Desde a primeira edição da Run Series no Villa Lobos, em 2004, nosso objetivo sempre foi materializar nossa missão de conectar as pessoas a um estilo de vida ativo e saudável. Hoje, reunimos mais de 150 mil corredores pelas ruas do Brasil todo e queremos convidá-los a guardar para sempre a sensação de bem-estar única que só o esporte proporciona.” destaca Fred Wagner, CEO da TFSports.

Serviço Etapa VillaLobos II

Data: 9 de junho

Horário: largada prevista para às 7h

Entrega dos kits: 4 a 8 de junho na Track&Field do Shopping VillaLobos

Inscrições: Link