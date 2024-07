Santander Track&Field Run Series realiza etapa ParkShopping São Caetano

O maior circuito de corrida de rua da América Latina em número de provas, o Santander Track&Field Run Series realiza neste domingo, dia 28 de julho, a etapa ParkShopping São Caetano, em São Caetano do Sul (SP). A largada está prevista para as 6h30 para a modalidade de 10 km e às 7h30 para a de 5 km, no Park Shopping São Caetano. Às 8h30 haverá a largada da Corrida Kids – para crianças de 4 a 11 anos –, com percursos que variam de 50 a 200 metros.

“O Santander Track&Field Run Series é uma oportunidade única para que corredores amadores e profissionais tenham o apoio necessário para a prática do esporte em todo o país. Com mais de 70 etapas, o circuito promove a qualidade de vida e a saúde, além de mostrar a riqueza da nossa diversidade cultural e geográfica. É motivo de orgulho para o Santander chegar ao sexto ano dessa parceria”, diz Bibiana Berg, head de Experiência & Cultura do Santander Brasil.

As inscrições podem ser feitas pelo aplicativo TFSports – plataforma que integra os eventos e experiências de bem-estar da Track&Field. Todos os corredores inscritos recebem um kit exclusivo com camiseta Thermodry e Gym Bag. A retirada dos kits será realizada entre os dias 23 e 27 de julho na loja Track&Field, do ParkShopping. Para se inscrever, o participante deve checar se a modalidade se enquadra em sua faixa etária, considerando que, em etapas de até 5km, a idade mínima é 14 anos; provas de 6km a 10km, 16 anos; de 10 km a 30 km, 18 anos.

Clientes Santander têm direito a 25% de desconto no valor de até duas inscrições por etapa quando comprarem com cartões de crédito do banco. O desconto não é acumulativo e é limitado a 20% do total de inscrições disponíveis para cada prova.

Além das etapas tradicionais, o circuito que este ano completa 20 anos contará também com a já consagrada etapa especial da Praia do Forte, que a cada ano surpreende os participantes seja pelo destino paradisíaco ou pelas atividades esportivas e de bem-estar complementares.

“Nosso objetivo é conectar as pessoas a um estilo de vida ativo e saudável por meio de uma experiência de prova única, voltada tanto para quem está começando quanto para quem quer melhorar performance. Nossas parcerias com shoppings e patrocinadores são focadas em oferecer serviço e infraestrutura premium, tudo pensado nos mínimos detalhes para trazer conforto e segurança aos mais de 150 mil participantes em todo o Brasil”, destaca Fred Wagner, CEO da TFSports.

Após o término das etapas masculina e feminina, os cinco primeiros na colocação geral de cada categoria subirão ao pódio para receberem as medalhas. Os demais participantes que completarem a prova também serão premiados com medalhas, independente de colocação.

Serviço: Etapa ParkShopping São Caetano

Data: 28/07/2024

Local: ParkShopping São Caetano, à Alameda Terracota, 545, Espaço Cerâmica, em São Caetano do Sul (SP).

Horário: largada prevista para as 6h30 (percurso de 10 km) e às 7h30 (percurso de 5 km). Largada Kids: 8h30.

Entrega dos kits: entre os dias 23 e 27 de julho, na loja Track&Field ParkShopping São Cetano, das 10 às 22 horas.