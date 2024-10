Santander Track&Field Run Series realiza etapa Center Norte III 

O maior circuito de corrida de rua da América Latina em número de provas, o Santander Track&Field Run Series realiza no domingo, 10 de outubro, a etapa Center Norte III, em São Paulo. A largada dos 10km está prevista para as 06h30, dos 5km para 07h30, e a prova conta ainda com as modalidade KIDS e Pets, colocando toda a família em movimento.

As inscrições podem ser feitas pelo aplicativo TFSports – plataforma que integra os eventos e experiências de bem-estar da Track&Field. Todos os atletas inscritos recebem um kit exclusivo com camiseta Thermodry e Gym Bag. Quem completa as provas também ganha medalha. A retirada dos kits será realizada entre os dias 15 e 19 de outubro, 10h às 22h, na Loja Track&Field Center Norte.

Além das etapas tradicionais, o circuito que este ano completa 20 anos, também conta edições especiais que a cada ano surpreende os participantes seja pelo destino paradisíaco ou pelas atividades esportivas e de bem-estar complementares.

“Nosso objetivo é conectar as pessoas a um estilo de vida ativo e saudável por meio de uma experiência de prova única, voltada tanto para quem está começando quanto para quem quer melhorar performance. Nossas parcerias com shoppings e patrocinadores são focadas em oferecer serviço e infraestrutura premium, tudo pensado nos mínimos detalhes para trazer conforto e segurança aos mais de 150 mil participantes em todo o Brasil.” destaca Fred Wagner, CEO da TFSports.

Serviço Etapa Center Norte III

Data: 20/10/2024

Horário: largada prevista para 06h30 (10km), 07h30 (5km) e 08h30 (KIDS e Pets)

Entrega dos kits: 15 a 19/10, 10h às 22h – Loja Track&Field Center Norte.

Inscrições: App TFSports Link