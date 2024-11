Santander Track&Field Run Series etapa VillaLobos III terá percurso exclusivo de 20 km

O maior circuito de corrida de rua da América Latina em número de provas, o Santander Track&Field Run Series completa, em 2024, 20 anos desde sua primeira etapa realizada. Para dar continuidade às celebrações, a TFSports – plataforma que promove e integra o ecossistema de bem-estar da T&F – realiza no domingo, 17 de novembro, a etapa VillaLobos III, em São Paulo, que contará com o percurso comemorativo de 20km, além dos tradicionais 5 e 10km. Além disso, os atletas também serão convidados a participar da ação Cápsula do Tempo que os convida a compartilhar porque “Correr é Inesquecível” e de diversas outras ativações exclusivas no lounge TFSports que prometem deixar a experiência da corrida ainda mais completa.

Com expectativa de reunir mais de 3.3 mil atletas, as inscrições já estão disponíveis no aplicativo. Vale lembrar que todos os corredores inscritos recebem um kit exclusivo com camiseta Thermodry e Gym Bag e quem completa as provas também ganha medalha e camiseta Finisher e aqueles que também correram as outras duas etapas VillaLobos do ano ainda recebem uma camiseta extra comemorativa.

Clima de comemoração se espalha da arena até a corrida

Para registrar as comemorações de aniversário das duas décadas de circuito e provar que “Correr é Inesquecível”, uma ação especial cria uma cápsula do tempo para que os corredores gravem mensagens motivadoras para si mesmos escutarem no futuro como forma de registrar suas memórias e relação com o esporte.

Os participantes ainda terão acesso a uma série de experiências e ativações inéditas, como o Lounge TFSports. O espaço contará com cabine de fotos e máquina Pega Pega, em que os atletas poderão testar a habilidade e sorte em “pescar” itens Track&Field e outros produtos de seu ecossistema de bem-estar que inclui marcas selecionadas do tfmall (marketplace), como Hoka e Garmin e desconto especiais no TFC (food and market) junto de marcas parceiras como Chilli Beans, B.O.B, Cimed, Neutrogena e muitos outros.

E como o dia é de comemoração, a TFSports convida todos os aniversariantes da data a virem celebrar o aniversário junto a grande festa dos 20 anos do circuito. Para isso, bastava se inscrever até dia 05 de novembro para garantir diversas surpresas e ter uma virada de ciclo inesquecível.

A prova contará ainda com um pelotão especial TFSports composto por 20 convidados que farão o percurso de 20km, entre eles influenciadores e pessoas anônimas, que irão garantir camisetas personalizadas para cada um.

“Desde a primeira edição da Run Series no Villa Lobos, em 2004, nosso objetivo sempre foi materializar nossa missão de conectar as pessoas a um estilo de vida ativo e saudável. Hoje, reunimos mais de 200 mil corredores pelas ruas do Brasil todo e queremos convidá-los a guardar para sempre a sensação de bem-estar única que só o esporte proporciona.” destaca Fred Wagner, CEO da TFSports.

Serviço VillaLobos III

Data: 17 de novembro

Horário: 1ª largada prevista para 5h40 (20km)

Entrega dos kits: 11 a 16 de novembro, das 10h às 22h, na Loja Track&Field do VillaLobos

Inscrições: TFSports