Santander Track&Field Run Series encerra temporada com etapa JK Iguatemi III

O maior circuito de corrida de rua da América Latina em número de provas, o Santander Track&Field Run Series realiza neste domingo, 8 de dezembro sua última etapa da temporada: a JK Iguatemi III. A largada dos 21km está prevista para 05h45, dos 10km para 06h30 e dos 5km para 07h20.

As inscrições ainda podem ser feitas pelo aplicativo TFSports – plataforma que integra os eventos e experiências de bem-estar da Track&Field. Todos os corredores inscritos recebem um kit exclusivo com camiseta Thermodry e Gym Bag. Quem completa as provas também ganha medalha e camiseta Finisher. A retirada dos kits será realizada até sábado, 7 de dezembro, das 10h às 22h, na Loja Track&Field JK Iguatemi.

“Nosso objetivo é conectar as pessoas a um estilo de vida ativo e saudável por meio de uma experiência de prova única, voltada tanto para quem está começando quanto para quem quer melhorar performance. Nossas parcerias com shoppings e patrocinadores são focadas em oferecer serviço e infraestrutura premium, tudo pensado nos mínimos detalhes para trazer conforto e segurança aos mais de 200 mil participantes que encontramos este ano por todo o Brasil.” destaca Fred Wagner, CEO da TFSports.

Calendário 2025

Eleita a melhor produtora de corridas pela Federação Paulista de Atletismo, a TFSports, plataforma que promove e integra todo o ecossistema de eventos e experiências de bem-estar da Track&Field, anuncia as primeiras etapas do calendário 2025 do Santander Track&Field Run Series – maior circuito de corridas da América Latina em número de provas – que contará com 75 etapas no total.



Confira as etapas já confirmadas e com inscrições abertas:

19/01: Shopping Vila Olímpia – São Paulo (5km, 10km e meia maratona )

Shopping Vila Olímpia – São Paulo (5km, 10km e ) 26/01: Riviera (3,5km / 6km e kids)

Riviera (3,5km / 6km e kids) 02/02: Vila Nova Conceição – São Paulo (5km, 9km e, meia maratona )

Vila Nova Conceição – São Paulo (5km, 9km e, ) 09/02: Brasília (5km, 10km e meia maratona )

Brasília (5km, 10km e ) 23/02: Vila Romana Shopping – Florianópolis (5km e 10km)

Vila Romana Shopping – Florianópolis (5km e 10km) 09/03 : João Pessoa (5km, 10km e meia maratona)

: João Pessoa (5km, 10km e 16/03 : Santos (5km, 10km e 21km )

: Santos (5km, 10km e ) 16/03: Shopping Del Paseo I – Fortaleza (5km, 10km, 15km e kids)

Shopping Del Paseo I – Fortaleza (5km, 10km, 15km e kids) 30/03: Higienópolis I – São Paulo (5km, 10km, 15km)

Higienópolis I – São Paulo (5km, 10km, 15km) 06/04 : Salvador Shopping (5km, 9km e 18km, kids)

: Salvador Shopping (5km, 9km e 18km, kids) 13/04 : Aracaju (5km, 10km e meia maratona )

: Aracaju (5km, 10km e ) 27/04: Colina Shopping – São José dos Campos (5km, 10km, 15km, kids)

Colina Shopping – São José dos Campos (5km, 10km, 15km, kids) 04/05: Shopping Recife (5km, 10km, kids)

Shopping Recife (5km, 10km, kids) 18/05 : Rio Mar Fortaleza I (5km, 10km e meia maratona )

: Rio Mar Fortaleza I (5km, 10km e ) 29/06: Goiânia (5km, 10km e meia maratona )

Goiânia (5km, 10km e ) 13/07: Shopping Estação Cuiabá (5km, 10km, meia maratona e kids)

Shopping Estação Cuiabá (5km, 10km, e kids) 27/07: Plaza Sul, Jardim Botânico – São Paulo (4km, 8km, kids)

Plaza Sul, Jardim Botânico – São Paulo (4km, 8km, kids) 10/08: Pompeia – São Paulo (5km, 10km, 15km)

Pompeia – São Paulo (5km, 10km, 15km) 1/08: RioMar Recife (5km, 10km e meia maratona )

) 31/08: Shopping ABC – Santo André (5km, 10km e meia maratona)

Shopping ABC – Santo André (5km, 10km e meia maratona) 14/09: Esporte Clube Pinheiros – São Paulo (5km, 10km)

Esporte Clube Pinheiros – São Paulo (5km, 10km) 21/09 – Aracaju Sunrise (5km, 10km, kids)

28/09: Shopping Del Paseo II – Fortaleza (5km, 10km e 21km )

Shopping Del Paseo II – Fortaleza (5km, 10km e ) 26/10: Rio Mar Fortaleza II (5km, 10km e 15km)

Rio Mar Fortaleza II (5km, 10km e 15km) 30/11: Farol Santander – São Paulo



Serviço Etapa JK Iguatemi III

Data: domingo, 8 de dezembro

Horário: largada prevista para 05h45 (21km), 06h30 (10km) e 07h20 (5km).

Entrega dos kits: 30/11 a 07/12, Loja Track&Field JK Iguatemi (Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 – Vila Olímpia, São Paulo – SP, 04543-011)