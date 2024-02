Santander contrata assessores para reforçar time de investimento na Grande São Paulo

O Santander está fortalecendo sua equipe de assessores de investimentos na Grande São Paulo. As vagas são para fazer parte do projeto AAA, em regime CLT e com contratação imediata. As oportunidades estão distribuídas entre os municípios do ABCD, Guarulhos, Santana do Parnaíba, Cotia, Mogi das Cruzes, Suzano e Osasco.

Os interessados devem ter perfil empreendedor e capacidade de construir e manter relacionamentos comerciais, sempre com foco principal no cliente. A certificação CPA-20 é pré-requisito para essa oportunidade, a CEA (Certificação de Especialista de Investimentos) é obrigatória em 90 dias e a CFP (Certified Financial Planner) considerada um grande diferencial. O Banco oferece um modelo inovador e empreendedor que inclui uma carteira de clientes, remuneração meritocrática vinculada ao desempenho individual e oportunidades de crescimento em uma instituição internacional.

O projeto AAA, criado há cerca de dois anos, já se consolida como um modelo de sucesso, com 1,5 mil assessores contratados em todo o País. O objetivo é chegar a 2 mil ainda neste primeiro trimestre. Atualmente, há 163 cidades com presença de assessores AAA, em 19 estados, dentro do processo de regionalização do Santander Brasil dos escritórios de atendimento a investidores. Além dos grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Distrito Federal e Brasília, o projeto AAA está inserido no Norte, Nordeste, Sul e Centro-Oeste do País.

A mão-de obra-qualificada e da própria região ou Estado possibilita maior aproximação com cliente e o entendimento da realidade, cultura e peculiaridades de cada região, ofertando os produtos mais assertivos de acordo com o perfil do investidor.

Aos assessores, o Banco oferece um modelo inovador e empreendedor que inclui uma carteira de clientes, carteira assinada, remuneração meritocrática vinculada ao desempenho individual e oportunidades de crescimento em uma instituição internacional.

“Temos a convicção de que estamos construindo a melhor plataforma de investimentos do mercado, consolidando a instituição como referência na pauta de investimentos. As novas vagas dão sequência a este plano e demonstram que acertamos a mão na construção de um modelo escalável, inovador e disruptivo de assessoria de investimentos”, destaca Luciane Effting, Executiva de Investimentos do Santander Brasil.

As inscrições para concorrer a vagas do Santander AAA devem ser realizadas por meio do site https://www.santander.com.br/aaa