Santander Brasil reformula alta administração com demissões estratégicas

Na última sexta-feira (13), o Santander Brasil anunciou uma reestruturação significativa em sua alta administração, demitindo quatro diretores executivos. As mudanças refletem uma estratégia de sucessão planejada e alinhada com a evolução dos negócios do banco.

Adriana Almeida, responsável pelas transações globais, será substituída por Livia Calixto; Murilo Setti Riedel, que liderava a área de seguros, dará lugar a Denis Ferro Jr; Rogério Panca, diretor de cartões e pagamentos digitais, será sucedido por Gustavo Santos; e Sandro Gamba, que dirigia os negócios imobiliários, passará a posição para Paulo Duailibi. Essas trocas não apenas impactam a estrutura interna do Santander, mas também reverberam no mercado financeiro.

Gamba e Panca ocupam papéis importantes em entidades do setor, com Gamba presidindo a Abecip e Panca atuando como conselheiro da Abecs. A decisão unânime do conselho de administração foi liderada por Deborah Stern Vieitas e inclui membros influentes como Mario Roberto Opice Leão, CEO do banco.

No terceiro trimestre de 2024, o Santander Brasil apresentou um lucro líquido de R$ 3,7 bilhões e um Retorno sobre o Ativo (ROAE) de 17%, evidenciando sua robustez em um mercado competitivo, onde seus principais concorrentes incluem Itaú Unibanco e Bradesco. Com 68,3 milhões de clientes e uma presença sólida no país desde 1982, essas movimentações na liderança visam manter o banco à frente em um cenário econômico desafiador.

Em suma, as recentes demissões no Santander representam mais do que uma simples mudança de comando; são parte de uma estratégia maior para fortalecer a instituição no competitivo mercado financeiro brasileiro.