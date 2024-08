Santander abre 50 vagas para o programa de Trainee 2025

O Santander abriu inscrições para a 10ª edição de seu programa de Trainee. Com início previsto para janeiro de 2025, a iniciativa contempla oportunidades de trabalho em São Paulo, em áreas como Atacado, Wealth Management, Riscos, Finanças, Tecnologia, Varejo, entre outras. Os benefícios incluem vale alimentação, refeição e transporte, auxílio creche / babá, assistência médica, odontológica e salário de R$ 8,7 mil.

As vagas são para universitários com graduação prevista entre dezembro de 2021 e dezembro deste ano. Se for estrangeiro, é necessário possuir RNE e visto para trabalhar no Brasil. Inglês avançado será considerado diferencial. Os candidatos poderão se inscrever até 09/09/2024 pelo link

O objetivo do programa é contribuir para o desenvolvimento profissional dos jovens e formá-los para serem futuros especialistas e líderes que ajudarão o Santander a ser a melhor plataforma aberta de serviços financeiros do País. “Buscamos pessoas interessadas, com desejo de aprender e crescer, curiosas com as novas tecnologias e que queiram fazer parte de uma cultura que transforma o mercado, a sociedade e a vida dos nossos clientes”, destaca Germanuela De Abreu, vice-presidente de Pessoas e Ouvidoria do Santander.

Os candidatos passarão por várias etapas no processo seletivo. Após o encerramento das inscrições, eles falarão sobre suas experiências e habilidades. Em seguida, passarão por avaliações online, para testar suas competências e conhecimentos. Aqueles que se destacarem serão convidados a participar da Academia do Conhecimento, onde receberão treinamento específico para o setor bancário.

Após essa fase, os candidatos serão entrevistados por executivos do Santander. Por fim, há um painel final com executivos do Banco, onde os finalistas terão a oportunidade de demonstrar seu potencial e alinhar suas metas com a cultura e os valores da instituição. Uma vez aprovados, os trainees iniciam sua jornada no Santander em janeiro de 2025. “Estamos à procura de futuros colaboradores que acreditam na atitude de ‘começar agora”, comprometidos com o aprendizado contínuo e o desenvolvimento de carreira desde o primeiro dia como trainee”, conclui Germanuela.

Para esta edição, o programa contará com 18 meses de imersão com atuação na área selecionada. Durante este período, o trainee receberá mentoria com executivos que darão apoio em seu desenvolvimento, além de um período de job rotation para uma imersão em vários setores do Banco, que fornecerá uma visão 360º das áreas de negócio. Para aqueles que se destacarem durante o programa, será oferecido um intercâmbio para uma experiência internacional. Essa ação que faz parte do programa de mobilidade global do Santander. As inscrições se encerram em 09 de setembro deste ano e podem ser feitas no site