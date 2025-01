Santa Cruz anuncia venda da SAF para empresários mineiros

Na noite desta segunda-feira (13), o Santa Cruz Futebol Clube anunciou a formalização de um acordo com empresários de Minas Gerais, resultando na assinatura da proposta vinculante para a aquisição da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube. O encontro ocorreu após um almoço entre investidores e a gestão tricolor, sob a liderança do presidente Bruno Rodrigues.

Os empresários Vinícius Diniz e Márcio Cadar viajaram ao Recife com o intuito de discutir os últimos detalhes da negociação. A proposta estipula que 90% das ações do Santa Cruz sejam transferidas por um valor total de R$ 1 bilhão, ao longo de um período de até 15 anos. Este investimento será destinado à modernização do Estádio José do Rego Maciel, popularmente conhecido como Arruda, além de melhorias no Centro de Treinamento e no desenvolvimento das categorias de base do clube.

A assinatura do contrato vinculante implica obrigações mútuas entre as partes. Caso o Santa Cruz decida rescindir o acordo, uma multa será aplicada; o mesmo se aplica aos investidores em caso de não cumprimento das condições acordadas.

Com a assinatura concluída, a próxima etapa envolve a revisão dos documentos contratuais, processo conhecido como due diligence. Posteriormente, a proposta deverá ser submetida ao Conselho e à Assembleia Geral de sócios para apreciação.

Embora a convocação da assembleia não seja obrigatória — considerando que, em 2022, houve uma alteração estatutária permitindo que o presidente constituísse a SAF unilateralmente —, Bruno Rodrigues reafirmou seu compromisso em levar o assunto para discussão entre os associados.

Comunicado Oficial do Santa Cruz

No comunicado oficial, o clube destacou: “O Santa Cruz Futebol Clube anuncia a assinatura da oferta vinculante para a venda de 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) da instituição para a Cobra Coral Participações S/A…“. O grupo é composto por empresários com experiência consolidada no mercado financeiro e no futebol brasileiro.

A finalização da due diligence e ajustes no plano de recuperação judicial são necessários antes que a transição para a nova gestão seja concretizada. O clube expressou sua convicção de que essa mudança para um modelo empresarial é essencial para reescrever sua história e retomar seu espaço nas divisões superiores do Campeonato Brasileiro.

A expectativa é que esse novo capítulo seja marcado pela recuperação financeira e pelo fortalecimento das bases do clube, visando sempre ao envolvimento dos mais de 4 milhões de torcedores apaixonados pelo Santa Cruz. A diretoria espera que este movimento renove as esperanças e impulsione o clube em direção a um futuro promissor no cenário esportivo nacional.