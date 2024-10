Santa Casa recebe orquestra em iniciativa da Associação Paulista de Medicina

O projeto “Música nos Hospitais”, realizado pela Associação Paulista de Medicina (APM), leva um conjunto de cordas à Santa Casa de São Paulo amanhã, dia 30 de outubro, quarta-feira, às 11h. A apresentação será da Orquestra do Limiar, composta por 14 músicos e regida pelo maestro e médico Samir Rahme, e acontecerá no térreo, em frente à capela. A iniciativa é aprovada pelo Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura e tem patrocínio da APSEN.

Este será o segundo concerto da temporada atual, que já é a 15ª. Em 2024, as apresentações completam 20 anos de sucesso, nos quais foram realizados 200 concertos em 21 cidades espalhadas pelo Brasil, contemplando 70 hospitais e reunindo cerca de 70 mil pessoas, entre médicos, enfermeiros, funcionários, pacientes e familiares, alegrando o dia a dia das pessoas nos ambientes hospitalares e ampliando o gosto pela música instrumental e erudita.

Para o concerto na Santa Casa, a Orquestra do Limiar preparou um repertório variado, com obras de Mozart, Piazzolla e Villa-Lobos, mas também com clássicos da cultura brasileira, como a famosa “Tico-tico no Fubá”, com arranjo de Marcos Scheffel, spalla da orquestra, e uma composição autoral do maestro Samir Rahme, chamada “Miguilim”.

“O trabalho é profundamente terapêutico devido ao repertório escolhido e pelo fato de ser uma orquestra de cordas, cujos instrumentos trabalham a região do peito, atuando na circulação e na respiração, essenciais para o bom funcionamento do organismo”, explica Rahme, que é maestro e médico de formação. “O som reverbera de forma mais introspectiva, atingindo os sentimentos das pessoas, proporcionando alívio, fazendo com que aquele dia ou aquela semana seja melhor para aqueles indivíduos. Por isso, trazer uma orquestra de cordas para o hospital faz toda a diferença”.

Uma pesquisa feita pela APM com o público do projeto “Música nos Hospitais” em edições anteriores identificou que 78% dos pacientes que assistiram às apresentações conseguiram driblar o peso emocional dos dias de internação e tratamento. Cerca de metade deles viu nas apresentações uma forma de esquecer, momentaneamente, de seus problemas de saúde.

“Em cada unidade hospitalar, percebemos benefícios específicos: a música ajuda a aliviar o estresse, promove a humanização do ambiente hospitalar, e muitas vezes se torna um elo entre pacientes, profissionais de saúde e familiares, criando momentos de união e conforto”, aponta a Coordenadora Cultural da APM, Flávia Negrão. “A Lei de Incentivo à Cultura, através do Ministério da Cultura, proporcionou os recursos necessários para transformar uma ideia inicial em uma ação contínua e impactante, com maior dimensão e ambição, e que há 20 anos promove momentos de alívio, cultura e emoção nos hospitais”.

Confira as informações sobre o concerto na Santa Casa e as próximas datas na programação a seguir:

Programação da 15ª Temporada do “Música nos Hospitais” (2024-2025)

Concerto 2

Data: 30.10.2024, quarta-feira, 11h

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

Térreo – em frente à Capela

Rua Dr. Cesário Mota Júnior, 112 – Vila Buarque, São Paulo – SP

Concerto 3

Data: 13.11.2024, quarta-feira, 11h30

Hospital do Servidor Público Municipal

Térreo

Rua Castro Alves, 60 – Aclimação, São Paulo – SP

Concerto 4

Data: 27.11.2024, quarta-feira, 11h

Hospital Geral do Grajaú

Entrada Social

Rua Oscar Andrade Lemos, 250 – São Paulo – SP

Concerto 5

Data: 4.12.2024, quarta-feira, 11h

Instituto do Câncer do Estado de São Paulo – Octavio Frias de Oliveira – ICESP

Saguão principal do hospital

Av. Dr. Arnaldo, 251 – Cerqueira César, São Paulo – SP

Concerto 6

Data: 12.2.2025, quarta-feira, 11h30

InCor – Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP

Marquise – Térreo – Bloco II

Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 44 – Cerqueira Cesar, São Paulo – SP

Concerto 7

Data: 26.2.2025, quarta-feira, 11h

Hospital do Servidor Público Estadual (IAMSPE)

Entrada do hospital

Rua Pedro de Toledo, 1800 – Vila Clementino, São Paulo/SP

Concerto 8

Data: 12.3.2025, quarta-feira, 11h

Hospital Santa Marcelina de Itaquera

Saguão

R. Santa Marcelina, 177 – Vila Carmosina, Itaquera, São Paulo – SP

Concerto 9 – concerto no auditório aberto ao público, transmitido ao vivo para hospitais

Data: 26.3.2025, quarta-feira, 11h

Associação Paulista de Medicina

Auditório Adib Jatene

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 278 – Bela Vista, São Paulo/SP

Concerto 10 – concerto no auditório aberto ao público, transmitido ao vivo para hospitais

Data: 9.4.2025, quarta-feira, 11h

Associação Paulista de Medicina

Auditório Adib Jatene

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 278 – Bela Vista, São Paulo/SP

Concerto 11 – presencial e acessível

Data: 23.4.2025, quarta-feira, 11h

Local a definir

Ensaios abertos

Onde: Associação Paulista de Medicina (APM) – Térreo

Endereço: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 278 – Bela Vista

Quando: terças-feiras, das 19h às 22h, em:

29 de Outubro de 2024

5, 12, 19 e 26 de Novembro de 2024

2 de Dezembro (segunda-feira, excepcionalmente)

28 de Janeiro de 2025

4, 11, 18 e 25 de Fevereiro de 2025

10 (segunda-feira, excepcionalmente), 11, 18 e 25 de Março de 2025

1, 8, 15 e 22 de Abril de 2025

(Programação sujeita a alterações)

Reservas para grupos escolares – Ensaios abertos para escolas – Auditório da APM

Reservas: (11) 3188-4305

WhatsApp: (11) 99672-3740

1 e 15 de abril – 2025

Formação da Orquestra do Limiar

Regência: Samir Rahme

Spalla: Marcos Scheffel

Violinos: Kleberson Buzo, Gabriel Cristian Gorun, Fernanda Garcia, Tiago Paganini, Ricardo Sanzine, Gabriel Curalov, Ana Paula Eloi, Jair Guarnieri Almeida e Paula Souza Lima.

Violas: Renan Sardelari e Nicoli Martins

Violoncelos: Thiago Faria e Mayara Alencar Lopes

Contrabaixo: Thiago Hessel de Paula

Coordenação da Orquestra: Vera Pasqualin