Santa Casa de Bragança Paulista realiza cirurgia inédita

Complexo Hospitalar Santa Casa

Pela primeira vez em Bragança Paulista e região, o Complexo Hospitalar Santa Casa de Bragança Paulista realizou no sábado (13) uma cirurgia para implantação de prótese total de joelho, sem a utilização de cimento e com auxílio da navegação.

Artroplastia total do joelho é indicada para os pacientes com artrose avançada ou grave do joelho (“osso com osso”) que não obtiveram sucesso com as diversas modalidades de tratamento conservador e que persistem com dor no joelho e dificuldade para caminhar.

A cirurgia por navegação é realizada com a utilização de um sistema que capta as informações anatômicas do paciente e dos instrumentos cirúrgicos, transmitindo-as para o computador, que as processa por meio de um software. Este software, por sua vez, devolve ao cirurgião ortopedista informações, em tempo real, que o auxilia a realizar o procedimento com maior precisão.

Tradicionalmente, as próteses de artroplastia total do joelho são implantadas com cimento ósseo para fixar o implante ao osso. No entanto, neste caso, o implante é projetado de tal forma que não requer mais cimento para fixação. Entre as vantagens estão a redução das taxas de desgaste e afrouxamento.

O pocedimento foi realizado pelo ortopedista Dr. Alexandre Moreira, com o auxílio do ortopedista Dr. Marcelo Horikawa e demais ortopedistas e profissionais do Complexo Hospitalar.

A cirurgia foi bem sucedida. O paciente, Marcelo Henrique de Sousa, 42 anos, já está fazendo fisioterapia e deverá ter alta nesta terça-feira (16).