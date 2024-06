Sankhya anuncia primeira edição do Sankhya Connection, evento dedicado à gestão empresarial

A Sankhya, uma das principais desenvolvedoras de software de gestão empresarial (ERP/EIP) do país, anuncia a primeira edição do Sankhya Connection, evento aberto ao público que será realizado em São Paulo. Programado para acontecer no espaço Transamérica Expo Center, o evento promete reunir cerca de 1.2 mil pessoas em uma experiência única que combina conhecimento, inovação, liderança, experiência do cliente (CX), tecnologia e demais assuntos relacionados ao futuro da gestão.

O Sankhya Connection terá uma abordagem multifacetada, com assuntos que envolvem processos, empresas e pessoas, e oferecerá aos participantes uma imersão nos principais desafios dos gestores. Em seu encerramento, para estimular ainda mais a conexão entre seus participantes, o evento contará com uma atração musical, que ainda será revelada.

“As expectativas são as melhores para o evento, é muito gratificante poder reunir, no mesmo ambiente, algumas das principais referências do setor. O Sankhya Connection promete ser um marco no calendário de iniciativas focadas em networking e troca de experiências voltadas à gestão corporativa”, avalia Rodrigo Ribeiro, Diretor de Marketing da Sankhya.

Entre os palestrantes já confirmados estão Bernardinho, treinador, medalhista olímpico da seleção brasileira de voleibol, economista, empresário e embaixador da Sankhya; Diego Barreto, CEO do iFood e autor dos best sellers “Nova Economia” e “O Cientista e o Executivo”, além de membro Conselho Executivo do Grupo Sankhya. Outros nomes ainda serão divulgados até o evento.

“O Sankhya Connection será uma plataforma indispensável para profissionais que buscam aprimorar suas habilidades e expandir seus conhecimentos em gestão, impulsionando suas empresas para novos patamares. O histórico da Sankhya é favorável. Já tivemos mais de 24 mil participantes em eventos proprietários em todo Brasil. Acreditamos que o Connection terá o mesmo sucesso”, finaliza Ribeiro.

O Sankhya Connection contará com a presença de todas as marcas do Grupo (Neppo, PontoTel, Ploomes, Meetime, Mindsight e ASIS), além de mais de 15 líderes do mercado de gestão como palestrantes, nas frentes de RH, Marketing, Vendas, CX e Liderança.

Para mais informações, acesse o site do Sankhya Connection.

Serviço:

Sankhya Connection

Data: 17 de setembro de 2024

Local: Transamerica Expo Center – Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387 – Santo Amaro, São Paulo

Ingressos: AQUI

Valores: à partir de R$375,90 // 2º lote 449,90

Outras informações: www.sankhya.com.brwww.sankhya.com.br