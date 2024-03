Saneago Goiás Vôlei (GO) é o primeiro semifinalista da Superliga B Bet7k masculina

O Saneago Goiás Vôlei (GO) é a primeira equipe garantida nas semifinais da Superliga B Bet7k masculina 2024. A classificação veio com uma rodada de antecipação, após vitória sobre o Voleibol Alta Floresta (MT) por 3 sets a 0, parciais de 25/22, 25/21 e 25/20, na terça-feira (12/3), no Sesi Vila Canaã, em Goiânia.

Com o resultado, o time comandado pelo técnico Hítalo Machado chegou aos 27 pontos na liderança e só depende de si para confirmar a primeira posição geral. O último compromisso da primeira fase será contra o elenco sub-21 do Sada Cruzeiro Vôlei (MG), neste domingo (17/3), no ginásio do Riacho, em Contagem. As seis partidas da rodada terão início às 18h do mesmo dia.

“Nossa equipe fez uma boa partida contra o Voleibol Alta Floresta (MT). Mantivemos a virada de bola em um nível alto durante todo o jogo, e contamos ainda com o crescimento do nosso saque, que foi crucial para sairmos com uma vitória importante dentro de casa. A classificação antecipada para a semifinal nos deixa muito felizes, afinal era um dos nossos objetivos desde o início, mas os playoffs serão um novo torneio”, disse Hítalo Machado.

Na competição masculina, os dois primeiros avançam diretamente para a semifinal. Já os classificados entre 3º e 6º disputam as quartas de final.

A outra vaga direta no grupo dos quatro primeiros está em aberto e será decidida entre Neurologia Ativa (GO) e Rede Cuca Vôlei (CE). Apenas um ponto separa os dois times.

Segundo colocado, o Neurologia Ativa (GO) venceu o Sada Cruzeiro Vôlei (MG) por 3 a 1 (25/22, 19/25, 25/20 e 25/21), no ginásio Jornalista Antônio Marcos, em Juiz de Fora (MG), e tem 24 pontos. No domingo, os goianos terão pela frente o Sesi Bauru (SP), na Arena Paulo Skaf, em Bauru (SP).

Em terceiro está o Rede Cuca Vôlei (CE), que acabou superado pelo JF Vôlei por 3 a 1 (25/19, 22/25, 25/16 e 25/23). Com 23 pontos, a equipe cearense encara o Araucária Vôlei (PR), no ginásio Cuca José Walter.

Emoção pela última vaga nas quartas

Na parte intermediária da tabela, mais emoção. A disputa pela última vaga nas quartas de final está em aberto entre os paranaenses Maringá Vôlei (PR), sexto colocado, e Araucária Vôlei SMEL (PR), sétimo.

O primeiro foi superado pelo Manaus Vôlei/Nilton Lins/Hien Kan (AM) por 3 a 0 (25/17, 33/31 e 25/21) e permaneceu com 16 pontos. Já o segundo venceu o Sesi Bauru (SP) por 3 a 1 (25/18, 21/25, 26/24 e 25/20). Com isso, alcançou a mesma pontuação, mas está em desvantagem no saldo de sets.

Os dois finalistas sobem para a divisão principal na temporada 2024/25, e os quatro últimos descem para a Superliga C.

Confira os resultados da 10ª rodada da Superliga B Bet7k masculina

Brasília Vôlei (DF) 3 x 1 Natal América (RN) (25/23, 23/25, 26/24 e 25/23)

Manaus Vôlei/Nilton Lins/Hien Kan (AM) 3 x 0 Maringá Vôlei (PR) (25/17, 33/31 e 25/21)

JF Vôlei (MG) 3 x 1 Rede Cuca (CE) (25/19, 22/25, 25/16 e 25/23)

Saneago Goiás Vôlei (GO) 3 x 0 Voleibol Alta Floresta (MT) (25/22, 25/21 e 25/20)

Neurologia Ativa (GO) 3 x 1 Sada Cruzeiro Vôlei (MG) (25/22, 19/25, 25/20 e 25/21)

Araucária Vôlei SMEL (PR) 3 x 1 Sesi Bauru (SP) (25/18, 21/25, 26/24 e 25/20)

O Banco do Brasil é o patrocinador oficial do voleibol brasileiro