Sandy manda mensagem para sósia que trabalha como caixa em supermercado e a emociona

Sósia da cantora Sandy, a caixa de supermercado e desenhista Jéssica Lira, 28, recebeu um susto após um vídeo dela viralizar por causa da semelhança com Sandy. E a surpresa foi maior ainda quando sua ídolo a notou e ainda mandou mensagens via Instagram.

Pelas redes sociais, Jéssica, que é de Joinville (SC), falou sobre a emoção de ter sido notada por Sandy.

“Nada é impossível quando você acredita nos seus sonhos. Na hora eu comecei a chorar e não sabia como reagir, mas simplesmente fiquei emocionada que chegou até ela. Obrigada por acreditar em mim, pelas lindas palavras, você é incrível”, escreveu Jéssica ao mostrar as mensagens carinhosas da cantora famosa.

Por mensagem direta, Sandy, além de comentar a postagem com corações, escreveu que ficou impactada com a história dela e a parabenizou pelo talento no desenho. “Eu acredito que as coisas não acontecem por acaso. Seja feliz e obrigada pelo carinho”, escreveu.

Feliz com o reconhecimento, Jéssica, que no Instagram já conta com 26 mil seguidores, mandou um recado motivacional após o episódio. “Não deixe de sonhar, pois a vida pode ir de 0 a 1000 em questão de dias. Não desista dos seus objetivos só porque não está dando certo no momento”.