Sandy e Fábio Porchat se beijam em novo trailer de comédia romântica

Sandy, 41, e Fábio Porchat, 40, vivem um casal no filme “Evidências do Amor”, que estreia nos cinemas em abril.

Na comédia romântica, Marco (Porchat), sofre com um acontecimento sobrenatural: toda vez que ouve a música “Evidências”, de Chitãozinho e Xororó, ele é teletransportado para o passado, e justamente para momentos em que briga com a namorada, Laura (Sandy).

O longa é dirigido por Pedro Antônio, que também assina o roteiro ao lado de Luanna Guimarães e Alvaro Campos.

Inspirado na música “Evidências”, hit absoluto na voz de Chitãozinho e Xororó, o filme marca a volta da filha de Xororó às telonas após dez anos. O último filme protagonizado por Sandy foi “Quando eu Era Vivo” (2014), de Marco Dutra.

Já Fábio vem na esteira do gênero com “O Palestrante” (2022), “Tamo Junto” (2016), “Vai Que Dá Certo” e a sequência (2013 e 2016), “Meu Passado Me Condena” e a sequência (2013 e 2015), além das produções da Porta dos Fundos para as plataformas de streaming.

A cena pode ser vista no seguinte link no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=hz8mfWOXFOw.