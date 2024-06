Sandy diz que está mais segura para nova pausa na carreira

Sandy se emocionou durante o show que fez em São Paulo, no domingo (17), o último antes de pausar a carreira. A cantora agradeceu aos fãs pelo apoio durante toda a vida.

“Amo vocês, vou morrer de saudade. Dessa vez me sinto mais segura para dar essa pausa porque eu já fui, eu já voltei e vocês continuam comigo”, disse ela.

A cantora não falou quando pretende voltar, mas afirmou que vai usar o período de descanso para compor novos projetos.

“Eu não costumo fazer nada com muita antecedência. Me deu essa vontade [de pausar] e eu achei que, para o meu processo criativo, ia fazer sentido para mim”, afirmou em entrevista ao jornal Billboard.

A pausa foi anunciada em maio e a artista disse que iria converter a arrecadação em ajuda aos afetados pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Recentemente, ela esteve em cartaz com o filme “Evidências do Amor”, ao lado de Fabio Porchat.