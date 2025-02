Sandália de Prata lança seu quinto álbum de estúdio

“Amanheceu e eu segui em frente o meu caminho.” Com este verso de Saulo Duarte, a cantora e compositora Uli Costa apresenta ao mundo os novos ares, sonoridades e caminhos de sua banda, Sandália de Prata, em seu quinto álbum, que celebra quase 22 anos de carreira sólida. O disco sucede Maloqueiro e Elegante (2017), Desafio ao Galo (2011), Samba Pesado (2009) e Sandália de Prata (2007), todos lançados de forma independente pelo selo Brasuca Discos.

“Uli Costa e Sandália de Prata” já está disponível nas plataformas digitais e, em breve, será lançado também em versão física no formato LP. A produção musical é assinada pela dupla Brazuk, composta pelos vencedores do Grammy Latino Júlio Fejuca (Liniker, Marcelo D2, Emicida) e Ricardo Gama (Milton Nascimento, Chitãozinho e Xororó, Sambô), além da própria Uli Costa, vocalista do grupo.

Para este lançamento, a artista e sua banda, ao lado da produção, decidiram manter fidelidade às suas raízes e adotar estratégias da época pré-streaming: o álbum foi entregue a DJs de diferentes estilos, que são referência nos bailes de todo o país, antes de ser lançado nas plataformas digitais. A ideia foi fazer com que a experiência de escuta acontecesse primeiramente nas pistas e, só depois, nos tocadores digitais.

“Ah, eu sou nascida nos anos 70, criada no Capão Redondo, cresci nos bailes black da periferia de SP, onde os DJs sempre reinaram absolutos. Foi uma escola e tanto, ouvindo samba, soul, funk, jazz, samba-rock e, mais tarde, o rap. Acho que até por isso a história da banda sempre caminhou junto e cresceu com os DJs, que sempre nos fortaleceram, divulgando nossa música para muita, muita gente. Sempre tivemos o respeito de DJs de várias gerações, e esse respeito e admiração são recíprocos! Daí surgiu a ideia e a vontade de lançar esse novo som do Sandália à moda antiga, de maneira mais analógica, privilegiando os DJs e o público que sempre nos prestigiou!” afirma Uli Costa.

Com uma atmosfera solar, otimista, dançante e urbana, as oito canções exploram sonoridades tão diversas quanto samba, rap, afrobeat, jazz, MPB e soul, com ecos de Cassiano, Tim Maia, Fela Kuti, Elis Regina e Evinha, mas sempre com a identidade e personalidade próprias da banda.

O universo de composições conta com a colaboração de Ellen Oléria em “Leriado”, um pagode romântico, Saulo Duarte na luminosa “Amanheceu”, que abre o álbum com um arranjo de cordas que remete a Curtis Mayfield, e “Descendo essa Ladeira (Piquenique)”, na qual Uli Costa divide os vocais em uma deliciosa prosa com Jota.pê.

Lino Krizz mantém a tônica otimista em “Nesse Lugar”, canção que conta com a participação especial do DJ Nato PK (que participa ainda de outras três faixas), e o carioca João Sabiá aparece com a romântica e malemolente “Vamos Confiar”. “Roupa de Tirar” é um provocante samba-rock-rap, em parceria com Tássia Reis, exaltando o poder feminino tanto na letra quanto nas vozes.

A hipnótica e potente “Preta Nobre”, parceria com Edivaldo Gonçalves, traz clara inspiração no afrobeat e referências ao clássico dos bailes black Check My Machine, de Paul McCartney, além de um sample do poema Me Gritaron Negra, de Victoria Santa Cruz, ícone da cultura afro-peruana. Fechando o álbum, Uli e banda nos brindam com o belo samba de terreiro “Amuletos”, de Fred Dutra, Cláudio Alcântara e Sérgio Dantas.

O projeto conta com o patrocínio do #Proac2023, Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.