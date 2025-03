Samuel Rosa apresenta nova turnê em Santo André com show inédito

Depois de uma longa espera, Samuel Rosa viaja o Brasil com a nova turnê “Samuel Rosa Tour”. No dia 14 de março é a vez de Santo André, na Grande São Paulo, receber o cantor mineiro no palco do Aramaçan. Na mesma noite, o público também verá o show completo do cantor Nando Reis.

O show novo traz algumas das músicas do álbum novo, “Rosa”, como o primeiro single lançado “Segue o Jogo”, e a elas vão se juntar composições próprias, que foram sendo lançadas durante os últimos 30 anos. “Quero trazer para o show novo as músicas que compus ao longo desses anos, muitas já conhecidas pelo grande público, agora tocadas com a assinatura que minha nova banda imprime naturalmente. Assim como tem feito nos shows solo, Samuel também interpreta músicas que gravou com outros artistas.”

Samuel Rosa destaca que é um show híbrido e, assim como o álbum, a ideia é privilegiar as levadas, os beats e a parte mais suingada do disco e da sua carreira. “Estou ansioso para ganhar a estrada e encontrar o público de todo o Brasil que se interessa pelo meu trabalho e, obviamente, aqueles fãs que querem ouvir as canções que eu fiz durante toda a minha carreira. Como diria Sting, é um show para fazer as pessoas se sentirem, naquele momento, no melhor lugar do mundo”, reflete.

Vale dizer que, desde 2019, já prevendo a parada do Skank, Samuel Rosa vem tocando com a sua banda. “São músicos com muita experiência. Doca Rolim já tocou comigo muitas vezes; Alexandre Mourão já fazia parte da minha primeira banda e tocamos juntos no projeto solo com Lô Borges; o Pelotas (Pedro Kremer) era do Cachorro Grande e eu já admirava o trabalho dele, e o Marcelo Dai, um virtuoso baterista me foi apresentado pelo meu filho Juliano e, apesar de jovem, já é muito conhecido na cena belo horizontina, além de já ter tocado com Liniker e outras atrações internacionais”, descreve o Samuel, destacando também que, por conta desse tempo já juntos, eles estão entrosados e com a química muito boa. “O comprometimento de cada músico deixou o trabalho muito fluido”. Mais três músicos formam o naipe de metais e completam a banda que acompanha Samuel no palco: Pedro Aristides (trombone), Vinícius Augusto (saxofone) e Pedro Mota (trompete). Todos eles fizeram parte da gravação do álbum “Rosa” nos meses de janeiro e fevereiro.

Depois de tantos anos tocando de forma assídua, ao invés de tirar um hiato ou um ano sabático, Samuel optou por seguir na estrada com essa mesma banda, exatamente para criar essa conexão e química que tem hoje. Agora pretende inserir nessa nova tour, aquilo que virou sua marca: um show vibrante, com energia e sempre aliado a algumas baladas clássicas.

SERVIÇO

Local: Clube Atlético Aramaçan

Data: Dia 14 de março | sexta-feira

Horário: 22h

Preço: a partir de R$85



Vendas | https://www.ticket360.com.br/ingressos/28908/ingressos-para-samuel-rosa-e-nando-reis